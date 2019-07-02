«Любит творожок и мамино молочко»: в Екатеринбургском зоопарке показали детеныша тропического енота

В зоопарке Екатеринбурга пополнение в семье тропических енотов. У пары кинкажу 4 марта появился малыш, но подросшего детеныша показали только недавно.

Дело в том, что эти еноты животные ночные и увидеть их почти невозможно. Когда зоопарк принимает посетителей, кинкажу Катя и Костя проводят в сладкой дрёме где-нибудь в укрытии – дупле дерева или уютном домике. Вот и их малыш долгое время скрывался от посторонних глаз.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Он очень хорошенький, поэтому нам очень обидно за посетителей, что они не всегда смогут его посмотреть. Иногда он начал выходить либо к открытию зоопарка, либо к закрытию, - рассказывает «Комсомольской правде» Екатерина Уварова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка, – Показать его решили сейчас, потому что ждали, пока он подрастет, чтобы был подвижным и у нас не вызывало опасений за его здоровье.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Самка Катя оказалась очень заботливой матерью, она смогла сама выкормить и вырастить детёныша. А вот отец Костя участия в воспитании сына не принимал, но в природе заботой о потомстве занимается исключительно самка. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, он активно лазит по веткам и с большим любопытством изучает мир.

- В принципе он ведет самостоятельный образ жизни. Он уже есть фрукты, и творожок кушает. Но мамино молочко он тоже любит, - добавили в зоопарке.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Малыш стал четырнадцатым детенышем, родившийся у пары кинкажу Кати и Кости. У зоопарка есть традиция называть малышей именами на букву «К». И этот раз не стал исключением –тропического енота нарекли Каем.

Самец Костя и самка Катя появились в Екатеринбургском зоопарке в 2004 году. Первое потомство они дали уже через год.

- Они быстро освоились на новом месте, привыкли к распорядку дня и проявляли чудеса эквилибристики, с удовольствием лазая по канатам, домикам и веткам деревьев, используя для этого острые когти, ловкие лапы и хватательный хвост, - вспоминают специалисты.