2019-07-02T10:37:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали женщину, которая спрятала труп своего ребенка в мусорном контейнере

Накануне тело малыша нашли в Нижнем Тагиле
Олег Галимов
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Женщине грозит до 5 лет колонииЖенщине грозит до 5 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали мать ребенка, тело которого было обнаружено накануне в мусорном баке в Нижнем Тагиле. Как рассказали в Следственном комитете, женщина быстро призналась в убийстве.

В ходе неотложных следственных и оперативных мероприятий установлена мать младенца, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. - Женщина дала признательные показания, с ее участием в настоящее время проводятся следственные действия. Семья, в которой произошёл инцидент, на учете в органах системы профилактики не состояла. По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета и полиции продолжают устанавливаться все обстоятельства совершённого преступления, в том числе, мотив убийства.

Женщине грозит до 5 лет лишение свободы, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребенка». Прежде чем сбежать из Нижнего Тагила в Екатеринбург, девушка оставила еще двоих детей на попечение бабушке.

Местонахождение подозреваемой, 1996 г.р установил сотрудник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Сергей Шворяк. Он же лично ее задержал в Екатеринбурге на улице Мехренцева. Узнав, что сыщикам стало известно, кто является матерью погибшего ребёнка, дабы избежать ответственности, женщина скрылась в областной центр на такси. В семье, в которой произошла эта трагедия, есть ещё два малолетних ребёнка – девочка и мальчик. Их женщина, прежде, чем ретироваться в другой город, оставила бабушке. Подозреваемая проживает в микрорайоне «вагонка», где и было найдено тело малыша. Ответ на главный вопрос – почему молодая женщина пошла на такой чудовищный поступок, сейчас выясняют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из регионального Следственного комитета, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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