«Столкнулся с Renauit, вылетел на встречку и врезался в Ford»: в Екатеринбурге из-за ДТП скончался 33-летний мотоциклист

В Екатеринбурге во время ДТП скончался 33-летний мотоциклист. В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что по предварительным данным мужчина сам спровоцировал аварию.

Мотоциклист скончался от полученных травм Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Это произошло вечером 1 июля на улице Ветеринарной, 14. Мотоцикл Yamaha допустил столкновение с Renauit Symbol, – сообщили в Госавтоинспекции. – После этого он вылетел на встречную полосу и врезался в Ford Focus, который двигался навстречу – от улицы Гурзуфской по улице Серафимы Дерябиной.

Больше в ДТП никто не пострадал Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Мотоциклиста успели госпитализировать, однако из-за полученных травм он не выжил. Кроме него в аварии больше никто не пострадал.

– Будет проведено расследование, где будут четко определены обстоятельства аварии. И будет принято мотивированное решение, - заключили в ГИБДД.