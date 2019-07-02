Впереди 22 дня заключения: в прямом эфире провожаем в колонию «очкарика», давшего отпор мажору-южанину

Уралец Владислав Рябухин, более известный как «очкарик» отправляется в колонию-поселение под Первоуралськом. Парень стал известен на всю страну после драки с мажором Саргисом Арутюняном в 2017 году. Тогда хилому на первый взгляд Рябухину хватило всего одного удара, чтобы отправить стокилограммового южанина в нокдаун.

Для Влада все обернулось уголовным делом, а для второго участника потасовки – трепанацией черепа. Спустя год «очкарика» признали виновным, но оставили на свободе, суд назначил ему 300 часов исправительных работ, а также выплатить 410 тысяч компенсации.

С конца прошлого года Рябухин убирал улицы в Березовском, но из-за нескольких прогулов без уважительной причины инспектор ГУФСИН добился ужесточения наказания – 22 дня в колонии поселения.

Позади у Влада долгие судебные процессы. Ему еще нет и 25, но из-за обычной драки у него уже есть уголовная судимостьФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на это Влад не унывает: он продолжает работать в строительной бригаде, подрабатывает в такси и готовится стать отцом. Ожидается, что после освобождения из колонии он сыграет со своей девушкой свадьбу. Месяц назад избранница согласилась стать его женой на глазах тысяч екатеринбуржцев во время концерта Басты.

Известно и о намерении «очкарика» податься в политику, должность своего помощника ему уже предложил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Кстати, именно он отвезет сегодня Влада в колонию.

Влад и его невеста. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

Мы решили проводить знаменитого земляка перед его отправлением в поселок Решеты.

Провожаем в колонию очкарика , давшего отпор мажору-южанину.

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