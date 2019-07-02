В Екатеринбурге заканчивают рисовать гигантскую оптическую иллюзию

Почти в самом центре Екатеринбурга появилась гигантская оптическая иллюзия. Ее нарисовали художники, приехавшие из Москвы на фестиваль «Стенограффия-2019»

- Рисовать начали неделю назад, - рассказал один из участников. - Сегодня, во вторник, уже должны закончить.

Многие резонно отмечают, что рисунок похож на оптическую иллюзию, хотя в проекте, по которому художники работают указано просто «художественная роспись стены перехода».

Посмотреть на картину можно на перекрестке улиц Луначарского и Шарташской. Работа размещается прямо на надземном переходе между двумя зданиями.