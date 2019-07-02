2019-07-02T08:51:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге заканчивают рисовать гигантскую оптическую иллюзию

Посмотреть ее можно на перекрестке улиц Луначарского и Шарташской
Данил СВЕЧКОВ
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Картина разместилась на стене надземного перехода между двумя зданиями.Картина разместилась на стене надземного перехода между двумя зданиями.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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Почти в самом центре Екатеринбурга появилась гигантская оптическая иллюзия. Ее нарисовали художники, приехавшие из Москвы на фестиваль «Стенограффия-2019»

- Рисовать начали неделю назад, - рассказал один из участников. - Сегодня, во вторник, уже должны закончить.

Многие резонно отмечают, что рисунок похож на оптическую иллюзию, хотя в проекте, по которому художники работают указано просто «художественная роспись стены перехода».

Посмотреть на картину можно на перекрестке улиц Луначарского и Шарташской. Работа размещается прямо на надземном переходе между двумя зданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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