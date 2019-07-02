Валентина Кострова: "Нам очень приятно, что мы снимаем боль..."
Гость в студии: Кострова Валентина Александровна, Центр восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна».
Кострова ВалентинаФото: Павел Кислицын
Изменить размер текста:
Методы работы по триггерным точкам при миофасциальном напряжении скелетной мускулатуры. Что представляет собой триггерная точка? Это и многое другое обсуждаем в студии вместе с Валентиной Александровной Костровой.
Главное - вовремя Екатеринбург
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU