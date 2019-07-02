2019-07-02T07:28:50+03:00
Главное - вовремя

Валентина Кострова: "Нам очень приятно, что мы снимаем боль..."

Гость в студии: Кострова Валентина Александровна, Центр восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна».
Андрей ЛЕОНОВ
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Кострова ВалентинаКострова ВалентинаФото: Павел Кислицын
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Методы работы по триггерным точкам при миофасциальном напряжении скелетной мускулатуры. Что представляет собой триггерная точка? Это и многое другое обсуждаем в студии вместе с Валентиной Александровной Костровой.

Главное - вовремя Екатеринбург

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ИСТОЧНИК KP.RU

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