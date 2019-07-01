2019-07-01T23:26:30+03:00
Происшествия

На трассе Екатеринбург – Тюмень жуткое ДТП: пострадали трое взрослых и двое детей

У людей – сложные переломы и другие тяжелые травмы
Лев ИСТОМИН
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В аварии пострадали пять человек. Фото: пресс-служба областного ГИБДДВ аварии пострадали пять человек. Фото: пресс-служба областного ГИБДД
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1 июля в 15:53 на 224 километре трассы ЕкатеринбургТюмень произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей.

Автолюбитель за рулем «Хендэ Акцент», направляясь в сторону Тюмени не рассчитал расстояние до впереди идущего ВАЗ-211440, который совершал поворот налево, пропуская встречный транспорт. В итоге иномарка протаранила отечественную легковушку, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Автомобили тоже серьезно пострадали в ДТП. Фото: пресс-служба областного ГИБДД

Автомобили тоже серьезно пострадали в ДТП. Фото: пресс-служба областного ГИБДД

Медики зафиксировали водителя ВАЗ и троих его пассажиров, в числе которых двое детей, множественные травмы: у 32-летнего автолюбителя закрытая черепно-мозговая травма и травма живота, у его 29-летней супруги – переломы обеих голеней. 10-летняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника, а 2-летний малыш – закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и спиральную травму. У пассажирки иномарки врачи зафиксировали перелом левой лучевой кости без смещения.

Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу

Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу

Сейчас по факту ДТП проводится дознание, после этого будет принято мотивировочное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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