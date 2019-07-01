Подбираем товары для беременных и малышей на Apteka.RU

Беременность и первые несколько месяцев после появления малыша на свет - самое время для шоппинга. Чтобы покупки были приятными, а походы по магазинам не занимали много времени - есть сервис Apteka.ru, где можно заказать любой интересующий товар и получить его рядом со своим домом.

Когда у будущей мамочки начинает быть заметным животик - это не только повод для умиления всех вокруг, но и самая пора начать использовать дородовое нижнее белье. Чуть позже пригодится и бандаж, который будет поддерживать и снижать общую нагрузку. Можно сказать, что эти вещи - предметы первой необходимости. Найти их можно в разделе “Беременным и кормящим мамам”.

Не забывайте, что уборка и стирка теперь должны учитывать наличие малыша в домеФото: Алексей БУЛАТОВ

Во время беременности не забывайте об уходе за собой и собственным телом. Сейчас такая забота о красоте и здоровье требуется как никогда прежде. Средства для гигиены, ухода за руками, волосами, кожей, эфирные масла для массажа и расслабления найдутся в разделе “Гигиена и косметика”. По описаниям легко подобрать натуральную на 100% продукцию для будущих мам.

Под конец третьего триместра приходит пора собирать сумку в роддом. На финишной прямой, будущая мамочка может выбиться из сил в поисках необходимого для самого волнительного момента. Сберечь силы и время просто, если заказать все необходимые вещи в интернет-сервисе. Дополнительным преимуществом будет возможность забрать заказ в ближайшей для вас аптеке-партнере.

Появление малыша - новый виток необходимых приобретений. Тем, кто успел подготовиться заранее несказанно повезло. На практике, оказывается, что некоторых вещей все же не хватает. Здесь главное не поддаваться панике, а спокойно заказать такие важные мелочи как: питание, игрушки, технику, молокоотсосы, пеленки, клеенки, смеси, подгузники, пустышки, средства по уходу.

Фото: сервис Аптека.ру

Не забывайте, что уборка и стирка теперь должны учитывать наличие малыша в доме. На Apteka.ru найдутся даже такие средства. Изучить состав и удостовериться в качестве можно в разделе “Стирка и уборка”

Конечно, самое главное для мамочек и их малышей - это здоровье и спокойствие. Все прочее это, хоть и важные, но, все же, мелочи. Хорошего самочувствия и удачных покупок!