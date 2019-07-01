«На критику я отвечаю матом»: Maruv рассказала, как отбивается от недоброжелателей

В минувшую пятницу в Екатеринбурге прошло одно из самых масштабных событий в городе – «Ночь музыки». Фестиваль собрал около 300 тысяч зрителей. В этот вечер на 76 площадках выступили 2600 музыкантов, представляющих 60 разных музыкальных жанров.

Среди хедлайнеров были российская группа Little Big, рэпер Хаски, рок-исполнитель Максим Свобода, «Запрещенные барабанщики», Дакота и украинская певица Maruv. С последней артисткой пообщались журналисты «Комсомолки» и узнали, чем вдохновляется поп-дива и на что злится.

«ДИПЛОМ РАДИОФИЗИКА ПОМОГАЕТ ПО-ДРУГОМУ МЫСЛИТЬ»

Maruv - украинская певица из Киева. Настоящее имя Анна Корсун. Артистка выступает в жанре поп и электронной музыки. Однако, в молодости девушка могла пойти совершенно по другому пути.

Девушка мечтает записать дуэт с Little Big.Фото: Галина Соловьева

Maruv, мы знаем, что вы окончили техническую специальность. Помогает ли вам диплом радиофизика?

- Диплом радиофизика мне помогает, потому что благодаря этому у меня более интересные решения и задачи. Ты немного по-другому мыслишь. Любые точные науки все-таки развивают мозг. В любом случае мне это помогло.

Что для вас сложней: спеть или подать песню?

- Это и то и другое отлично в любом случае, если ты является автором своего материала.

В «Википедии» написано, что вы еще и поэтесса. Прокомментируйте:

- Очень интересно, - смеется, – Я не пишу стихи, я пишу свои песни, слова, музыку и аранжировки. В какой-то степени это тоже поэзия. Полноценным поэтом меня пока не назовешь.

Певице в работе помогает диплом радиофизика.Фото: Галина Соловьева

«МОЯ РАБОТА – ЭТО МОЕ ХОББИ»

Клипы Maruv это всегда впечатляющее шоу: горячие танцы, полуголые тела, яркие наряды, динамичная музыка. Пожалуй, этим и запоминается певица. Что скрывается под маской властного образа, исполнительница поделилась с нами.

Вы такая же как в своих клипах: строгая, властная, непроницаемая? Или это только ваш сценический образ? Почему вы его выбрали?

- Смотря какое у меня настроение. Я вообще очень добрый человек и очень отходчивая. Я могу где-то вспылить, но я быстро отхожу и потом опять нахожусь в хорошем самочувствии?

Важно ли для вас продать песню и думаете вы об этом, когда её пишите?

- Я раньше писала песни на заказ, но сейчас я прекратила эту практику. Вообще я отношусь к творчеству с точки зрения нравится мне это или не нравится, захочу я под это потанцевать или нет. Моя работа – это мое хобби!

В прессе мелькали сообщения о планах на новый альбом. Насколько это правда?

- Я работаю над новым альбомом, это мини альбом. Единственно, что из-за плотного графика даже не знаю, когда планировать дату релиза. Надеюсь, что где-то осенью состоятся такой перформанс.

РАБОТАТЬ И ВЕРИТЬ В СЕБЯ

В этом году Maruv собиралась представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение». С песней Siren Song поп-дива выиграла финальный отбор, который проходил в Киеве. Но организаторы шоу поставили девушке жесткие условия, среди которых был запрет на гастроли в Россию. В итоге певица отказалась от поездки. Сейчас певица строит наполеоновские планы по покорению всего мира.

Певица выступила в Екатеринбурге на Ural Music NightФото: Галина Соловьева

Есть ли у вас планы на покорение западной сцены? Или вы видите перспективы на восточном рынке, например, в Китае или Японии?

- Я вижу перспективы во всемирном рынке. Поэтому я упорно работаю, чтобы у меня были мировые турне, не только на Западе и Европе, но и в таких странах как Китай, Япония, Корея. Я планирую по всему миру гастролировать, потому что это интересно и весело.

Cледите ли вы за музыкальными тенденциями? Или для вас важнее саморазвитие?

- Я люблю делать что-то новое или хорошо забытое старое. Делать то, что делают все, это не совсем интересно. Или это нужно делать сейчас прямо очень интересно или делать что-то другое.

Какой совет дадите молодым исполнителя в начале пути. Чтобы достигнуть такой же популярности?

- Лучшее что вы можете сделать, постоянно работать и верить в себя. Больше ничего другого не изобрели. Работайте, верьте в себя и используйте все возможности, которые дает вам жизнь.

ПЕРФОРМАНС С LITTLE BIG

На фестивале «Ночь музыки» Maruv выступала впервые. Местная публика покорила иностранку своим веселым настроением.

С каким участником фестиваля Ural Music Night вы бы хотели записать дуэт? Может у вас есть какие-то планы?

- Я бы с удовольствие записала дуэт с Little Big. Мне кажется, мы бы могли сделать что-нибудь пикантное и интересное.

Как вам «Ночь музыки» в Екатеринбурге?

- К сожалению, ничего не успели понять и посмотреть. Очень много людей, и я вижу, что все счастливые и веселые. Самое главное, атмосфера радости и счастья. Классно, когда весь город гуляет, когда это праздник.

«МНЕ ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ»

Украинка девушка не из робкого десятка. Своим недоброжелателям она легко может дать отпор и не только словесно. Даже «город бесов» её не пугает.

Слышали вы о том, что Екатеринбург прозвали «городом бесов»? Не страшно ли было ехать?

- Мне не страшно. Я умею за себя постоять. Мне палец в рот не клади. У меня муж огромный шкаф. Я знаю приемы самообороны.

Своим недоброжелателям она легко может дать отпор и не только словесно.Фото: Галина Соловьева

Вам все время приходится слушать критику в свой адрес. Как вы справляетесь со своими хейтерами?

- На критику отвечаю матом. Вот так и справляюсь, - шутит певица.

Передайте привет для читателей «Комсомольской правды» Екатеринбург.

- Читатели «Комсомольской правды» Екатеринбург, меня зовут Maruv, сегодня я в вашем городе. Всем привет!