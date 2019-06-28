Бешеного гонщика, который сбил в центре Екатеринбурга маму с ребенком, отпустили домой из СИЗО
Со дня жуткой аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта прошло больше полугода, но пострадавшие в тот день люди до сих пор продолжают восстанавливаться от травм.
Под колесами внедорожника Honda CR-V оказались сразу трое: Андрей Медведев, молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Ваня.
Бешеный гонщик Пузырев протаранил троих пешеходов и врезался в столб. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Причины, по которым 50-летний водитель Владимир Пузырев выехал тем утром на тротуар и разогнался до бешеной скорости, до сих пор неизвестны. До сегодняшнего дня он был в СИЗО, однако Ленинский районный суд принял решение об освобождении его из-под стражи с запретом определенных действий.
Об этом рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Антон Штоль. Он также добавил, что отныне Пузырева будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В ноябре прошлого года нам удалось пообщаться с супругой Владимира. Женщина умоляла о прощении и постоянно повторяла, что ее мужу «стало плохо». Все это было за пару дней до того как стало известно, что Пузырев страдает эпилепсией.
- Следствие по делу практически завершено, обвиняемый знакомится с материалами дела. Пузырев заявляет, что в момент аварии у него случился приступ, но заключение врачей это опровергают.
Ранее мы подробно рассказывали о том, через что пришлось пройти Екатерине: врачи удалили ей почку и селезенку. Также женщина училась заново ходить, находясь при этом в корсете.
Что же касается маленького Ванечки, то он также идет на поправку.
Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ
Семья Норицыных
Накануне его родители опубликовали видео, где их сынишка ходит, хоть и пока держась за скамейку.
Коляска, в которой был маленький Ваня. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
- Можно сказать, что реабилитация Вани идет по плану, - делится «КП» Павел Норицын. – Сейчас мы с женой изучаем книги по медицине, в которых рассказывается о восстановлении после таких травм. На данный момент реабилитацией занимаются частники, которых мы нашли сами по рекомендациям.
Ваня Норицын учится ходить.Видео: предоставлено родителями мальчика! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU