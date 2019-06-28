К границе Урала и Сибири: команда «КП-Екатеринбург» совершила уникальный автопробег по городам Свердловской области

Команда издательского дома «Комсомольская Правда – Екатеринбург» вернулась в родные пенаты после насыщенного и увлекательного автопробега. За два дня наша экспедиция, в которую вошли сотрудники «КП» и уральские блогеры, объехала несколько городов Свердловской области. Главной целью поездки была стела в Новослободском районе, где проходит официальная граница Урала и Сибири.

ВСТРЕЧАЛИ ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ

Свой путь мы начали ранним утром среды, когда город еще только просыпался. Позавтракав рядом с метро Площадь 1905 года, команда расселась по машинам. На наше счастье, это оказались комфортабельные «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель Соболь», предоставленные официальным дилером LUCKY MOTORS.

Новые модели «ГАЗели» оказались очень комфортабельными, но помимо этого автомобили обладают высокой проходимостьюФото: Олег Галимов

Первой контрольной точкой был Сухой Лог, до которого чуть больше 108 километров от Екатеринбурга. По дороге в город-спутник не забыли и заправиться на АЗС VARTA. Сделать это было легко и просто благодаря приложение Benzuber.

Benzuber - простое и удобное приложение для тех, кто часто ездит на автомобилеФото: Олег Галимов

В Сухом Логу нас встречали, словно мы принимали участие в «прямой линии» с президентом. На главную площадь города вышли десятки детей и представители местной администрации. А как иначе, ведь директор «КП-Екатеринбург» Мария Базунова – родилась в этом замечательном городе.

Вот так нас встречали в Сузом Логу. Фото: Мария Базунова

Отведав чудеснейший каравай с солью, мы сразу же направились в местный историко-краеведческий музей. Во время экскурсии нам рассказали, что именно в этих краях были найдены останки первобытного человека и его орудия труда. В экспозицию музея также входят исторические фотографии, показывающие путь становления Сухого Лога.

В музее Сухого Лога мы смогли почувствовать себя настоящими археологами, которые ищут древние ракушкиФото: Олег Галимов

Также отдельный стенд посвящен городскому огнеупорному заводу, который по сей день является градообразующим предприятием.

Напоследок нам показали уголок, посвященный истории российского морского флота. Там любой желающий может почувствовать себя настоящим матросом, ударив в судовой колокол – рынду.

УЗНАЛИ ЧТО ТАКОЕ МОЛОКО А2 И ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ПОДОИЛИ КОРОВУ

Почувствовав себя настоящими лягушками-путешествиницами мы отправились в село Новопышминское , где на одноименном предприятии производят молочные продукты.

Под покровительством ЗАО «Новопышминское» находятся более 3200 коров, из которых больше трети - дойные. В год одна корова даёт более девяти тысяч литров молока. К слову, именно здесь работает лучшая доярка Среднего Урала Наталья Цепелева.

Буренки были рады визиту нашей команды блогеров и журналистовФото: Олег Галимов

С недавнего времени, главной гордостью фермы является молоко А2. Это не какая-то новая цифра, а название генотипа коров. Именно благодаря ему новое молоко является более полезным и безопасным для здоровья человека.

- Производство молока А2 только зарождается в России. Оно очень полезно для здоровья, так как содержит большое количество белка, - рассказали сотрудники предприятия.

Но на обычных рассказах и экскурсии по загонам наш визит не ограничился. Руководство фермы разрешило нашему корреспонденту Олегу Галимову подоить одну из коров. Для городского парня эта задача оказалась практически непосильной, да и опасение получить копытом в лицо не помогало процессу. Но наш парень справился и получил бесценный опыт.

Напоследок мы сфотографировались в коровнике и получили от руководства ЗАО «Новопышминское» подарочные пакеты, в которых были представлены многие продукты компании. От молока до твороженной массы.

Наша команда на ферме ЗАО "Новопышминское"Фото: Олег Галимов

Следующей остановкой нашего автопробега была Талица, до которой было порядка 120 километров. Скоротать время в дороге нам помогали удобные мобильные приложения «МТС ТВ» и «МТС Music».

Благодоря «МТС ТВ» я не пропустил свежий выпуск новостей даже находясь далеко от телевизораФото: Олег Галимов

Удивительно, но они позволяют смотреть десятки каналов и популярных сериалов бесплатно, а слушать любимые треки можно всего за 60 рублей в месяц.

МУЗЕЙ РАЗВЕДЧИКА КУЗНЕЦОВА И ЗНАМЕНИТЫЕ ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ

Талица относится к тем городам, где чтят и помнят своих героев. Именно здесь вырос и учился Герой СССР, разведчик Николай Кузнецов. Разумеется, мы не могли не посетить государственный музей, посвященный легендарному уральцу.

Здесь представлены уникальные кадры из жизни Николая Ивановича и фотографии его сослуживцев из отряда спецназначения «Победители». Оказалось, что еще в 30-е годы прошлого столетия Кузнецов учился в местном техникуме, но был исключен как «нежелательный элемент». Дело в том, что он был сыном кулака (зажиточные крестьяне – прим.ред) и не мог получать образование.

Музей разведчика Кузнецова охраняется государствомФото: Олег Галимов

В экспозиции также показана форма разведчика, его награды и бюст, выполненный еще в середине XX века. Посещая такие музеи, понимаешь, как в глубинке нашей страны относятся к именитым землякам, и это не может не радовать.

Но Талица знаменита еще и природным парком Припышминские боры. Туда-то мы и отправились после экскурсии по музею и остались в восторге. Выехав чуть дальше границ города, перед нашими глазами появился прекрасный лес, в котором словно не ступала нога человека. Свое название заповедник получил из-за притока реки Пышмы, и был основан летом 1993 года.

Общая площадь парка составляет 49 050 гектаров, а его большую часть занимают лесные земли (около 90 % площади). На оставшейся часть территории располагаются болота, водоемы, а также сенокосы, пашни и пастбища. Гуляя по лесу ощущаешь приток сил от свежего воздуха и наслаждаешься природой Урала.

Припышминские боры очаровывают уральской природой.Фото: Олег Галимов

Вы спросите, как мы защищались от клещей? Да, не у всех из нашей команды были прививки, но мы были спокойны, ведь на этот случай застраховались в «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Гуляя на природе мы даже не заметили как начало темнеть и мы в спешке отправились к главной контрольной точке нашего автопробега

НА ГРАНИЦЕ УРАЛА И СИБИРИ

Слободотуринский район словно пограничный пункт Свердловской и Тюменских областей. Здесь проходит река Межница, которая с 17 века определяет конец Урала и начало Сибири. Кроме этого, по этим местам проходил маршрут Ермака.

У стелы Урал-Сибирь нас встретили представители администрации района и экскурсовод-историк. Оказывается, в 17-18 столетиях река Межница являлась границей двух регионов. В то время близлежащие деревни относились к трем губерниям: Тобольской, Пермской и Туринскому уезду.

Граница Урала и Сибири в Новослободском районе. Это в 400 километрах от ЕкатеринбургаФото: Олег Галимов

На самом деле это место очень значимо, но, к сожалению, практически незаметно для проезжающих мимо автомобилистов. А ведь здесь можно было бы установить постамент не хуже, чем знаменитая Европа-Азия под Екатеринбургом!

Проехав за сутки более 400 километров, нам предстояла дорога до Туринска и уже через час мы были на территории термального комплекса «АКВАрель». После долго дня, горячие источники и скоростной wi-fi – лучший отдых. По крайней мере для блогеров и журналистов. Завершился день шашлыками и посиделками в беседке. Короче говоря, отдохнуть от душного офиса нам удалось по полной.

Термальный комплекс "АКВАрель" - отличное место для отдыха всей семьейФото: Олег Галимов

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ИРБИТ: КАРТИНЫ РУБЕНСА И МОТОЦИКЛЫ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Выспавшись от души мы продолжили свой автопробег. На очереди нас ждала насыщенная программа в Ирбите. В последний раз журналисты «КП» были здесь в конце прошлого года, когда брали интервью у лучшего участкового Среднего Урала Андрея Шадрина.

На сей раз, мы отправились в государственный музей ИЗО, где можно увидеть два подлинника Рубенса! Да, именно подлинники. Дело в том, что эти картины были присланы на Урал из Эрмитажа, но долгое время их считали копиями. Подлинность произведений искусства стала известна лишь после реставрации, что моментально стало открытием в мире ИЗО.

Экскурсия в музее ИЗО Ирбита нам очень понравилась, даже не смотря на отсутствие света. Получилась своеобразная Ночь музеевФото: Олег Галимов

Двухчасовую экскурсию по музею лично провел директор Валерий Карпов. Проблема была лишь в том, что в этот день в здании отключили свет, и ходить по залам нам пришлось с фонарями. Увлекательно и даже круто, но иногда клонило в сон.

Ближе к обеду мы переехали к знаменитому музею мотоциклов. От увиденного там многие из нас до сих пор под впечатлением. Экспозиция музея насчитывает около 120 машин, из которых 90% - в рабочем состоянии. В самом начале можно увидеть Harley Davidson и BMW, произведенные в начале прошлого века. Даже если вы заядлый пешеход или автомобилист вам будет очень интересно послушать историю становления мотоциклетной техники в России.

Например, здесь представлен эталонный образец мотоцикла BMW R-71, с которого по указу Сталина был скопирован советский М-72.

В коллекции музея множество мотоциклов, в том числе и гоночныеФото: Олег Галимов

- В октябре 1941 года мотоциклетный завод был эвакуирован из Москвы в Ирбит, подальше от бомбардировок фашистов, - рассказал нам директор музея Александр Буланов. – Уже через год первая партия мотоциклов с пулеметами была направлена к линии фронта. Изначально завод размещался в здании местной пивоварни. Возможно, именно от этого пошло убеждение, что все байкеры любят пить пиво.

Но директор музея оказался не только знатоком истории мотоциклов, но и обладателем рекорда занесенного в книгу Гиннесса. В 1993 году Александр Буланов и его друг Анатолий Бикишев, поочередно меняясь прямо на ходу, проехали на мотоцикле «Урал» с поднятой коляской 24 часа без остановки. Даже дозаправка бензином осуществлялась в движении.

Директор музея Александр Буланов и тот самый мотоцикл, на котором он установил рекорд для книги ГиннессаФото: Олег Галимов

Узнав такое вопрос о том, почему мотогонки так популярны именно в Ирбиите пропал сразу же. Стоит ли говорить, что более 50 жителей Ирбита являются чемпионами и победителями перевести СССР, РСФСР и России по мотоспорту.

РЕЖ – ГОРОД ХЛЕБА И ШОКОЛАДА

Финалом нашего автопробега стало посещение знаменитой в Свердловской области хлебокомбината «Реж хлеб». Несмотря на опоздание, сотрудники цеха по производству батонов и булочек провели для нас ознакомительную экскурсию.

Было очень круто увидеть вживую, как замешивают тесто, а затем разливают его по формам. Далее их ставят в огромную печь, температура которой составляет 220 градусов. Нам даже дали попробовать буханку, которую только-только положили на конвеер. Более вкусного хлеба мы не пробовали никогда.

Наша команда на хлебокомбинате "Реж хлеб"Фото: Олег Галимов

Завершилось посещение ужином в столовой комбината, где нас угостили свежей выпечкой и отличным капучино. На последок нам вручили пакеты с продукцией «Реж хлеб», о высоком качестве которой мы теперь знаем не понаслышке.

А перед выездом в Екатеринбург нам рассказали об истории шоколада в кондитерской Chocolate and Pepper. Это отличное место, где можно принять участие в мастер классах и приобрести уникальные сладкие изделия.