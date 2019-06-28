Приедет ли президент Владимир Путин в Екатеринбург на саммит GMIS и ИННОПРОМ

Информация о том, что в начале июля президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург, появилась не на пустом месте. Об этом глава государства упомянул во время рабочей встречи с Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. В частности речь об этом зашла, когда Мантуров напомнил, что в июле в Екатеринбурге будет проводиться глобальный производственный индустриальный саммит GMIS-2019, который будет посвящен природоподобным технологиям. Расшифровка разговора 11 июня была опубликована на сайте kremlin.ru

– Вы с данной проблемой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и эта проблематика стала еще более актуальной, – обратился Денис Мантуров к президенту. – Ведется дискуссия в мировом бизнес сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь это как раз на стыке между экономикой и промышленностью. Мы очень рассчитываем, что Вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году.

– Хорошо. Попробую, – сказал Владимир Путин.

В 2017 году Владимир Путин открывал выставку "Иннопром".Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург в 2017 году. Тогда он открыл международную промышленную выставку «Иннопром». Также визит запомнился тем, что юные изобретатели из «Уральского образовательного центра «Золотое сечение» сделали президенту подарок – развивающий конструктор «для внуков». Саммит GMIS-2019, в этом году проводится в те же дни, что и «Иннопром» и почти на той же самой площадке – в конгресс-центре, который построили впритык к выставочному центру Екатеринбург-ЭКСПО, где и проводится «Иннопром». Новое здание уже сдали в эксплуатацию.

Впрочем, четкого понимания о том, приедет ли глава государства на Урал, пока нет ни у кого. В ГИБДД не стали комментировать, как будут перекрываться дороги в Екатеринбурге на период «Иннопрома» и саммита GMIS-2019. Не комментируют этот вопрос и в Департаменте информационной политики Свердловской области. А сотрудники Ельцин-Центра, где 7 июля пройдет торжественный прием по случаю Иннопрома, лишь сдержанно отметили, что готовятся так, как будто к ним приедут первые лица государства.

Два года назад юные изобретатели подарили президенту такой развивающий конструктор "для внуков".Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако эту возможность никто не исключает. Так, ожидается, что на саммит GMIS-2019 приедет 20 глав государств. Для них в конгресс-центре уже сделали VIP-комнаты. Одна из них, самая первая, подготовлена к визиту президента России. Подразумевается, что переговоры он будет проводить в ней. Сейчас доступ в комнату закрыт. Откроет свои двери она только, если на Урал прибудет Владимир Путин.

Первый Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS прошел в марте 2017 года в Абу-Даби. В Екатеринбурге пройдет второй такой саммит в истории.