ВИЗ-Сталь знакомит будущих металлургов с производством трансформаторной стали

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела цикл образовательных экскурсий для студентов Уральского политехнического колледжа (УПК) которые учатся по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Обработка металла давлением».

Будущие металлурги побывали в цехе холодной прокатки и на участках энергетического управления. Заводчане показали студентам металлургические агрегаты и энергетическое оборудование, которое используется для производства технических газов. Особое внимание участники экскурсии уделили изучению работы реверсивного прокатного стана и установки парового риформинга для получения водорода.

По словам преподавателя УПК Альфиры Габдрахмановой, знакомство с высокотехнологичным производством, живое общение с профессиональными металлургами имеют важное значение для образовательного процесса. Экскурсия на завод дала возможность студентам убедиться в практической значимости получаемых в колледже теоретических знаний.

- Посещение заводских цехов – часть совместной образовательной программы ВИЗ-Стали и Уральского политехнического колледжа. Сотрудничество с базовым учебным заведением включает также организацию производственных и преддипломных практик, дуального обучения студентов. Мы помогаем в разработке учебных программ с учетом потребностей высокотехнологичного производства, проведении аттестационных мероприятий, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.