2019-06-28T11:19:13+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь знакомит будущих металлургов с производством трансформаторной стали

Заводчане показали студентам металлургические агрегаты и энергетическое оборудование, которое используется для производства технических газов
Поделиться:
Экскурсия по ЦХП. Фото6 пресс-служба ВИЗ-СталиЭкскурсия по ЦХП. Фото6 пресс-служба ВИЗ-Стали
Изменить размер текста:

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела цикл образовательных экскурсий для студентов Уральского политехнического колледжа (УПК) которые учатся по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Обработка металла давлением».

Будущие металлурги побывали в цехе холодной прокатки и на участках энергетического управления. Заводчане показали студентам металлургические агрегаты и энергетическое оборудование, которое используется для производства технических газов. Особое внимание участники экскурсии уделили изучению работы реверсивного прокатного стана и установки парового риформинга для получения водорода.

По словам преподавателя УПК Альфиры Габдрахмановой, знакомство с высокотехнологичным производством, живое общение с профессиональными металлургами имеют важное значение для образовательного процесса. Экскурсия на завод дала возможность студентам убедиться в практической значимости получаемых в колледже теоретических знаний.

- Посещение заводских цехов – часть совместной образовательной программы ВИЗ-Стали и Уральского политехнического колледжа. Сотрудничество с базовым учебным заведением включает также организацию производственных и преддипломных практик, дуального обучения студентов. Мы помогаем в разработке учебных программ с учетом потребностей высокотехнологичного производства, проведении аттестационных мероприятий, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все в одной карте: «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»
«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили на днях премиальный пакет услуг «Брокер PRO». В рамках нового продукта, разработанного с учетом пожеланий клиентов, выдаётся статусная карта Visa Infinite.
Новости 24
Евгений Куйвашев предложил уменьшить налоги для «Гортранса» и культурных объектов
«Упал прямо на Mazda»: в Екатеринбурге перевернулся грузовик
Выпускников УрФУ поздравят музыканты «Пицца» и «Мальбэк» с Сюзанной
Спасибо, что не с улицы: депутат Госдумы предложил набрать в Общественную палату Екатеринбурга людей из соцсетей
В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию
Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»
Следователи возбудили уголовное дело на мэрию Серова, которая отказалась ремонтировать мост
Свердловская магистраль развивает сотрудничество с субъектами РФ и участниками транспортного рынка
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Экс-владелец известного уральского банка подпал под уголовное дело
Каникулы на экспорт: как не заболеть во время отдыха
В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина
Пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии на Московской, скончалась в больнице
Мэр Екатеринбурга пустил в градсовет депутатов и ученого
В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной
Часть новых лифтов в Екатеринбурге оплатят собственники
За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда
«Накопилось 3,7 миллионов рублей»: прокуратура заставила «Уралаэрогеодезию» выплатить работникам долг по зарплате