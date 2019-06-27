2019-06-28T11:19:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»

Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса»
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

Торжественная церемония награждения лауреатов и вручения дипломов состоялось 21 июня 2019 года в Тбилиси (Грузия). Награда была вручена руководителю Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егору Былинкину и руководителю направления обучения клиентов Банка УРАЛСИБ Ирине Храмцовой.

Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса». Университет - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно в режиме онлайн получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. С момента запуска проекта более 150 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку 60 тысяч.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно значимая награда, которая вручается наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) и рядом других партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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