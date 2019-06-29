«Улетел в Сочи из-за грозы и ливня»: самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Грузии

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», который летел из Екатеринбурга в Батуми, не смог сесть в Грузии. Он был вынужден развернуться и уйти на запасной аэродром в Сочи.

– В Батуми были сложные метеоусловия: ливень, гроза, сильный ветер, – рассказал «КП-Екатеринбург» один из пассажиров рейса. – В Сочи мы прождали полтора часа, а после вылетели обратно в Грузию.

Во время ожидания пассажиры не могли покинуть лайнер Фото: предоставлено пассажиром рейса

При этом во время ожидания пассажиры не могли покинуть лайнер из-за того, что он успел пересечь границу.

Получить оперативный комментарий от авиакомпании не удалось.

Напомним, из-за беспорядков, которые прошли в Тбилиси 20-21 июня, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Грузию. Также президент Владимир Путин постановил запретить российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перелеты в Грузию. Ограничения начнут действовать с 8 июля. В свою очередь Грузия отказалась гарантировать безопасность российским туристам.