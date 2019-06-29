Как страховые медицинские компании помогают получить современную медицинскую помощь

В 2019 году в рамках Национального проекта «Здравоохранение» стартовала федеральная программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Целью проекта является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения, улучшение качества обслуживания в медицинских учреждениях и повышение продолжительности жизни граждан. «Комсомольская правда» пообщалась с Председателем Правления СМК «АСТРАМЕД-МС» Галиной Викторовной Коноваловой о том, какой вклад вносят страховые медицинские компании в развитие программы и создание поликлиник новой модели, как изменилась структура работы и почему нельзя игнорировать СМС-оповещения и звонки от страховых представителей.

Председатель правления страховой компании "Астрамед-МС" Коновалова Галина Викторовна. Фото: предоставлено компанией

Как возник проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В 2018 году Владимир Владимирович Путин подписал Национальный проект «Здравоохранение», рассчитанный на 5 лет, с 2019-го до 2025 года. Структуру проекта составляют 8 федеральных проектов, в том числе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Для реализации программы на каждый год указаны целевые показатели. Например, к концу 2022 года запустить в эксплуатацию 1,3 тысячи новых мобильных медицинских комплексов, к 2023 году – внедрить систему электронных рецептов, к концу 2024 года организовать 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснастить медоборудованием 160 диспансеров и больниц, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в регионах, обучить 52,5 тысячи специалистов и так далее. В конечном итоге, Национальный проект «Здравоохранение» направлен на увеличение продолжительности жизни, на то, чтобы граждане нашей страны были здоровы.

Какой вклад в программу вносят страховые медицинские компании

Страховые медицинские компании принимают непосредственное участие в реализации проекта, для них также прописаны задачи и показатели. Первоочередной задачей является информирование граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий: профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения. Профилактические медицинские осмотры проводятся ежегодно для всех граждан, начиная с 18 лет. Это необходимо для выявления заболеваний на ранних стадиях. Также страховые медицинские компании участвуют в защите прав застрахованных. Наша задача в регионах открывать пункты защиты прав застрахованных. На сегодняшний день «АСТРАМЕД» присутствует в Свердловской области, Пермском крае, Курганской области, и в каждом из этих регионов есть отделы по защите прав застрахованных, куда граждане могут обратиться и получить помощь. И еще одно направление, в котором участвуют страховые компании, – это создание «бережливой поликлиники», новой модели учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Здесь наша задача - обеспечить присутствие страховых представителей в медучреждениях, в 2019 году страховыми компаниями в Свердловской области будет установлено 75 прямых каналов связи в медицинских организациях.

Что такое «бережливая поликлиника»

Понятие «бережливое производство» существует с 1980-х годов. Оно было изобретено в Японии, чтобы организовать работу предприятия без лишних затрат ресурсов и времени. Маршрутизация в поликлинике должна быть организована таким образом, чтобы и у персонала, и у пациентов все необходимое было рядом. «Бережливая поликлиника», или «новая модель поликлиники», создается для того, чтобы человеку было комфортно. Новая модель предусматривает замену привычных нам регистратур с очередями и крошечными окошками на открытые регистратуры по типу ресепшена. Применение бережливых технологий в ряде больниц снизило время ожидания у регистратуры в 4 раза, сократило количество визитов для пациентов при прохождении диспансеризации тоже в 4 раза и увеличило время работы врача с пациентом в 2-3 раза.

Страховые медицинские компании принимают непосредственное участие в реализации проектаФото: Александр ГЛУЗ

Меняется и сама система обслуживания, четко прописывается маршрутизация. Человек, получив направление, знает, куда должен идти. Ведется разделение пациентов на потоки здоровых и больных, которые будут обслуживаться в разных частях поликлиник. Уже можно получить электронные талоны, онлайн записаться на прием к врачу, и это действительно работает, и это очень удобно. «АСТРАМЕД-МС» сейчас разрабатывает систему рассылки уведомлений по электронной почте, в планах также есть создание мобильного приложения, через которое гражданам смогут отслеживать свой график профилактических медицинских осмотров.

Как меняется структура работы страховых компаний

Структура нашей работы очень сильно изменится. В Свердловской области выдача полисов ОМС практически завершена, более 90% населения уже имеет полисы нового образца. Осталась небольшая категория граждан, которым необходимо заменить или восстановить полис, и по новым правилам ОМС, которые вступили в силу с мая 2019 года, они смогут сделать это через сайт Госуслуг. Сейчас нашей задачей в первую очередь является информационное сопровождение граждан. Мы обязаны информировать наших застрахованных о том, что им необходимо пройти профилактический осмотр, через СМС-оповещение либо направлять им уведомление почтой. Повторное уведомление направляется человеку через три месяца. Но если и после этого застрахованный не прошел профилактический осмотр, с ним связывается наш специалист и уточняет причину.

Почему приглашение на профилактические мероприятия – это важно

Новый приказ о порядке проведения профилактических осмотров изменил саму структуру этих мероприятий. На сегодняшний день это полноценная диагностика, которая включает не только сдачу анализов, но и комплекс обследований, направленных на раннюю выявляемость заболеваний, в том числе онкологических. Цель диспансеризации – выдать каждому гражданину паспорт здоровья. Существует три категории здоровья граждан: первая – это абсолютно здоровые пациенты, вторая категория – с предпосылками к заболеваниям, а третья – это пациенты, у которых выявлены определенные заболевания и поставлен диагноз. Застрахованных с третьей группой здоровья страховая компания информирует о необходимости проходить диспансерное наблюдение с определенной периодичностью.

Как убедиться, что поликлиника оказывает качественные медицинские услуги

В четвертом квартале 2018 года мы проинформировали о необходимости прохождения диспансеризации 147 466 человек, в этот же период 123 796 пришли на диспансеризацию, причем часть из них пришла именно благодаря нашим уведомлениям. В целом, 84% – это хороший процент отклика. Конечно, существует много стереотипных мнений о наших поликлиниках. Проблема заключается в том, что многие не знают своих прав. Страховые медицинские компании помогают защищать права пациентов. После прохождения волны диспансеризации мы забираем часть амбулаторных карт на экспертизу, чтобы удостовериться, что застрахованным провели диагностику в полном объеме, и проводим анкетирование на предмет удовлетворенности профилактическим медицинским осмотром. Хочется отметить, что сейчас есть много положительных отзывов.

Профилактический осмотр это очень важно, а сейчас еще и очень доступно. Лучше вовремя диагностировать проблему, чем избегать ее и убеждать себя, что все хорошо. Приходите в поликлиники и получайте ту помощь, которая вам необходима. Хотя, конечно, я желаю всем получить паспорт здоровья, в котором будет отмечена первая категория – абсолютно здоров. И не бойтесь обращаться в страховую компанию, мы всегда ждем вас, готовы помогать и защищать ваши права.