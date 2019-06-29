2019-06-29T07:24:41+03:00
Происшествия

«Хотел помочь отцу»: на трассе Реж-Алапаевск погиб ребенок, который вышел из заглохшей машины

На нем и родителях не было сигнальных жилетов, и другой водитель не успел среагировать
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В ночь на субботу, на 37 километре автотрассы Реж-Алапаевск погиб 13-летний мальчик. В Управлении ГИБДД Свердловской области пояснили, что он вместе с родителями ехал из Березовского в Реж, пока автомобиль не заглох.

–Неожиданная остановка ВАЗ 21099 произошла во время разворота. Ее допустила водитель – 34-летняя мать ребенка. Отключились двигатель и световые приборы, – рассказали в Госавтоинспекции. – Отец мальчика вышел из автомобиля, чтобы поймать попутку. Сын захотел ему помочь. В это время навстречу двигался ВАЗ 2115, водитель которого не успел среагировать и наехал на ВАЗ 21099.

С начала года в области погибли 7 детей, 5 - по вине водителей Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

С начала года в области погибли 7 детей, 5 - по вине водителей Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Подросток скончался до приезда скорой помощи. В ГИБДД добавили, что на отце и ребенке не было сигнальных жилетов.

– Сотрудники Госавтоинспекции и следователи произвели на месте аварии замеры и составили процессуальные документы. Обстоятельства ДТП установят в ходе расследование. На участке временно ограничивали движение, но уже возобновили его, – заключили там.

За полгода в регионе зарегистрировали 152 аварии, в которых 162 ребенка получили травмы, а 7 – погибли. При этом из них пять человек погибли, а 39 – пострадали, по вине водителей, которые нарушали ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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