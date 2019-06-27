2019-06-27T18:10:46+03:00
Общество

На Урале парень из-за желания подарить девушке свежие цветы, может сесть на 4 года

Он пришел в магазин обменять испортившийся букет, а когда ушел со свежим, продавцы заявили на него в полицию
Данил СВЕЧКОВ
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Первый букет испортился за один день, поэтому-то молодой человек и решил его обменять.Первый букет испортился за один день, поэтому-то молодой человек и решил его обменять.
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Подготовка к встрече с возлюбленной обернулась для жителя Екатеринбурга разговором с полицией. Против молодого человека по имени Ярослав возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Заявление на парня написали сотрудники цветочного магазина, куда он пришел поменять букет цветов.

– Я ждал, когда вернется моя девушка. Пошел в цветочный магазин, купил для нее лилии, поставил в вазу, как полагается, – говорит Ярослав. – Уже к вечеру они стали коричневыми.

На следующий день молодой человек решил обменять цветы и снова отправился в магазин.

– У них на сайте указано, что если цветы ненадлежащего качества, то они их заменят, – уточняет Ярослав. – Я обратился к ним с претензией, меня провели в холодильник для цветов, где я выбрал новый букет. Старенький им оставил. Стал ждать менеджера. А когда она подошла, то сразу стала вести себя агрессивно и не по инструкции. Она не предложила мне написать претензию, не осмотрела мой букет. Она стала придумывать, что я за эти 1,5 суток чуть ли не в батарею цветы засовывал, хотя отопление то выключено.

Ярослав отмечает, что разговаривал с сотрудниками магазина вежливо и поинтересовался, как они предлагают решить вопрос.

Старый букет молодой человек оставил в магазине, а новый взял.

Старый букет молодой человек оставил в магазине, а новый взял.

– Они мне ничего не предложили, только продолжили обвинять меня, будто я в чем-то виноват, – вспоминает молодой человек. – Я показал им чек за цветы и взял свежий букет. Оставил им свой номер телефона в надежде созвониться потом с руководством. Но позвонили мне уже из полиции.

В полиции эту историю подтвердили. Заявление поступило во второй отдел полиции. И мужчину они уже установили.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Сейчас мужчина находится под подпиской о не выезде.

После того, как молодой человек покинул магазин, продавцы заявили на него в полицию.

После того, как молодой человек покинул магазин, продавцы заявили на него в полицию.

Как отмечают в правоохранительных органах, уголовное дело по статье «грабеж» было возбуждено по формальным признакам, так как мужчина взял цветы в присутствии продавца. По этой статье максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. Впрочем, по ней же есть наказание и не связанное с лишением свободы – обязательные работы, например. Сам Ярослав отмечает, что сотрудники магазина готовы были пойти на мировую, но в последний момент передумали.

– Они предложили, чтобы я возместил небольшую разницу в стоимости букетов, – говорит молодой человек. – Я согласился, но затем их юрист встал «в позу», сказал, что они будут через полицию все вести. Я уже обратился в гражданский суд, в общество защиты прав потребителей. В прокуратуру буду заявление писать.

За помощь в подготовке материала благодарим группу "Вконтакте" "Лампа"

ИСТОЧНИК KP.RU

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