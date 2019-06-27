2019-06-27T16:42:25+03:00
Общество

«Я все слышу»: менеджеры по продажам поступают в подчинение искусственному интеллекту

Такие технологии уже доступны
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Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
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Похоже, пророчества фантастов начинают сбываться, и «власть машин» действительно не за горами. Искусственный интеллект постепенно учится контролировать если не жизнь людей, то, по крайней мере, работу.

Известный производитель систем связи для колл-центров начал предлагать организациям при помощи ИИ установить полный контроль за работой сотрудников, принимающих звонки.

Машинный интеллект способен прослушивать телефонные разговоры персонала, «понимать» и анализировать сказанное. В результате на стол руководству ложится отчет, в котором указано, какие сотрудники, например, грубят, а какие — не исполняют поручений и постоянно забывают напоминать клиентам о какой-нибудь важной акции.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Речь идет именно о содержательном анализе разговоров. При этом ИИ анализирует и несодержательные параметры тоже. По скорости реакций менеджера на вопросы клиента определяет, насколько конкретный продавец уверен и компетентен в переговорах, а по темпу речи — насколько с этим продавцом комфортно общаться клиенту, если тот, например, привык к более спокойной манере вести беседу.

Разработка принадлежит российской компании «Манго Телеком» и совместима с ее виртуальными АТС.

Прежде, как объяснили в «Манго Телеком», чтобы контролировать работу менеджеров по продажам или специалистов службы сервиса, записи их разговоров прослушивали руководители или старшие менеджеры. Но контроль зачастую был выборочным, так как, имея подразделение хотя бы из 5 сотрудников, которые на протяжении всего дня звонят или принимают звонки, охватить всех было практически невозможно.

Справка «КП»

Для распознавания речи виртуальная АТС использует комплекс алгоритмов speech-to-text.

ИСТОЧНИК KP.RU

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