2019-06-27T14:24:29+03:00
Экономика

На ЛЭП, обеспечивающих выдачу Среднеуральской ГРЭС, установлена новая изоляция

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Фото: предоставлено ПАО «ФСК ЕЭС»Фото: предоставлено ПАО «ФСК ЕЭС»
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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило установку более 400 стеклянных изоляторов на линиях электропередачи 220 кВ «Среднеуральская ГРЭС – Калининская» и «Калининская – Песчаная», участвующих в выдаче мощности Среднеуральской ГРЭС для потребителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.

Стеклянные изоляторы установлены взамен выработавших свой ресурс фарфоровых аналогов. Новые элементы обладает высокой изолирующей способностью, механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

В отличие от фарфоровых стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов, повреждения заметны при визуальном обследовании. Это позволяет повысить оперативность обслуживания линий и надежность энергоснабжения потребителей.

Всего в 2019 году на линиях электропередачи МЭС Урала заменят 2 800 фарфоровых изоляторов на стеклянные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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