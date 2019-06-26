27 июня скидки до 60% в честь открытия официального магазина POLARIS на TMall
27 июня скидки до 60% в честь открытия официального магазина POLARIS на TMall.
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Справка о компании:
Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:
- малая бытовая техника;
- тепловое оборудование;
- водонагреватели;
- климатическая техника;
- посуда;
На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1000 наименований и постоянно расширяется.
Производства POLARIS расположены на территории 5-ти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.
Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250!
Лауреат Премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».
ИСТОЧНИК KP.RU