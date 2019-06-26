2019-06-26T13:57:47+03:00
Общество

27 июня скидки до 60% в честь открытия официального магазина POLARIS на TMall

Бесплатная доставка и сковорода POLARIS в подарок!
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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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27 июня скидки до 60% в честь открытия официального магазина POLARIS на TMall.

Бесплатная доставка и сковорода POLARIS в подарок!

Ссылка на магазин

Справка о компании:

Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:

- малая бытовая техника;

- тепловое оборудование;

- водонагреватели;

- климатическая техника;

- посуда;

На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1000 наименований и постоянно расширяется.

Производства POLARIS расположены на территории 5-ти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.

Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250!

Лауреат Премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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