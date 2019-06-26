«Мы в отчаянии!»: из-за беспорядков в Грузии девушка из Екатеринбурга не может встретиться с любимым из Тбилиси

Уже неделю в Грузии осаждают здание парламента. Многотысячная толпа протестантов не уходит с проспекта Руставелли ни днем, ни ночью. Требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Из-за беспорядков в стране Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Пострадали от этого в том числе и простые граждане, далекие от политики. Например 27-летняя жительница Екатеринбурга Виктория теперь не может попасть к любимому в Тбилиси.

ЭТО БЫЛИ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Виктория и Давид познакомились несколько месяцев назад в Грузии. Девушка приехала туда волонтером, устроилась работать администратором хостела. Там же познакомилась с местным парнем – Давид пришел в хостел навестить друзей. Их роман закрутился стремительно. Давид осыпал Вику комплиментами, дарил цветы и даже сбегал ради красавицы с работы – он трудится грумером.

Фото: предоставлено героем публикации. Виктория приехала в Грузию работать волонтером.

- Мы гуляли по ночному городу, веселились и танцевали прямо на улице, я просила его учить меня грузинским танцам, - вспоминает о счастливых днях Виктория. – Он показал мне удивительные места в городе, по ходу где-то срывал цветочки и неожиданно их преподносил мне. Когда мы поднялись на возвышенность, с которой видно все огни ночного Тбилиси, он поцеловал меня. Мы даже украли плед из хостела, чтобы забраться на гору и лежа смотреть на звёзды под музыку Виктора Цоя.

Время, проведенное вместе, пролетело в один миг. Виктории нужно было возвращаться домой, в Екатеринбург. Поезд разлучил влюбленных, но те договорились встретиться в Грузии через месяц. Девушка почти сразу купила билет на самолет и планировала прилететь в июле.

«О МИТИНГАХ Я УЗНАЛА ОТ НЕГО»

Молодые не прекращали общаться ни на минуту: переписывались в соцсетях, постоянно созванивались. Но счастье чуть не разрушилось в один миг… 21 июня.

- О том, что начались митинги, я узнала не из новостей, а от него, - признается Виктория. – Звонила ему, но он просто пропал с радаров: не выходил на связь в интернете и не отвечал на звонки. Я не находила себе места и ждала.

Фото: предоставлено героем публикации.

Давид отозвался через сутки. Оказалось, что он вместе с другими грузинами вышел на митинг.

- Я был на проспекте Руставелли какое-то время, штурмовал вместе со всеми здание парламента, - рассказывает молодой человек. – Получил дубиной по лицу, словил пулю в плечо и надышался слезоточивым газом. Больше я туда не приходил.

- Я думала, что он просто с плакатами постоит и успокоиться, - вздыхает Виктория. – От происходящего я была в шоке. Я очень за него переживала…

- С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории РФ на территорию Грузии, - говорится в официальном документе.Казалось бы, все позади, но через сутки пара узнает, что теперь они не смогут встретиться. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Фото: предоставлено героем публикации. Виктории уже пришло сообщение об отмене рейса.

Уже 26 июня в 9:00 утра уралочке пришло сообщение: «Ваш рейс отменен». Виктория в растерянности. Авиакомпании хоть и пообещали вернуть деньги, но пока никакой конкретной информации у девушки нет.

- Я не могу выразить своё негодование и даже отчаяние в этой ситуации. До вылета осталось несколько дней. Я ежедневно продолжаю звонить в аэропорт, чтобы уточнить вылетают ли регулярные рейсы до Тбилиси, - рассказывает «Комсомолке» героиня публикации, - Мы с ним обоюдно стараемся не паниковать, ситуация держит в большом напряжении. Но любовь вне политики.

Виктория и Давид надеяться, что им все-таки удастся встретиться, не смотря на конфликт между странами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обходные пути…

Пока официальный запрет не вступил в законную силу, авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми. После 8 июля добраться по воздуху можно будет только с пересадками в других странах. Хорошим вариантом поездки в Грузию является транзит через Армению. Можно долететь до Еревана или Гюмри и дальше поехать в Грузию на автобусе, поезде, маршрутке или такси. Еще можно долететь до азербайджанского Баку или Гянджи и дальше добираться до Тбилиси. Расстояние от Баку до Тбилиси примерно 580 километров.

Фото: tutu.ru В 2018 году Грузия была на втором месте в рейтинге самых популярных стран для летнего отдыха.

Улететь в Грузию можно и через Белорусию или Прибалтику. Из Минска каждый день выполняются рейсы в Тбилиси и Батуми. Также можно рассмотреть вариант полета из Вильнюса, Риги и Таллина в Кутаиси.

Также никто не отменял вариант с автобусом. На границе России и Грузии работает КПП «Верхний Ларс». Передвижение пока не ограничили.