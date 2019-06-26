Собрались в отпуск? Соберите аптечку на apteka.ru

Заболеть во время отпуска - не самый приятный сценарий. Особенно, если вы отдыхаете за границей, где привычных препаратов так просто не достать. Что же взять с собой в дорогу на всякий случай?

Зачем же покупать лекарства, если я еду в страну с аптеками и прочими благами цивилизации? На это имеется несколько причин:

Базовая аптечка туриста

Обезболивающие - универсальный помощник. Конечно, лучше всего избавляться от причины, а не подавлять симптомы. Однако именно в отпуске такой возможности может и не быть. Потому рекомендуется сложить в свою аптечку обезболивающие препараты, такие можете отыскать в одноименном разделе в интернет-сервисе apteka.ru.

Расстройство желудка занимает первое место по распространенности среди прочих недомоганий на отдыхе. Экзотика в еде - это интересно и весело, однако желудок может повести себя непредсказуемо. Не стоит ограничивать себя в гастрономических экспериментах, но только если готовы к последствиям.

Фото: предоставлено apteka.ru

Если вы оказались в незнакомых местах, то есть шанс столкнуться с чем-либо новым. А такие встречи не всегда бывают приятными. Если знакомство с неизведанным прошло плохо - доставайте средства от аллергии. На сайте есть раздел с противоаллергическими препаратами, добавляйте в корзину.

Травмы от мала до велика возможны не только для тех, кто решил отдать всю свою энергию активному отдыху. А, как мы знаем, по закону подлости можно и палец повредить об пульт для телевизора. Будьте готовы ко всему, запасайтесь пластырями, бинтами и антисептиками!

Если вы считаете, что погодные условия помогут обойти простуду стороной, то вы оптимист и пусть действительно так и будет. Кондиционеры, сквозняки, холодные напитки и еда могут сыграть злую шутку. Будьте готовы дать отпор простуде, соберите в свою аптечку препараты от гриппа и простуды. Их просто найти на сайте в разделе “лекарственные средства”.

Если в отпуск вы отправляетесь всей семьёй, то стоит быть еще более бдительными при выборе лекарств. Подойдет примерно тот же список, только с поправкой на маленького путешественника.

Фото: предоставлено apteka.ru

Все необходимое для вашей туристической аптечки можно купить в интернет-сервисе apteka.ru и пусть вам не придется воспользоваться ни единым лекарством в грядущем отпуске! Приятного отдыха!