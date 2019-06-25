2019-06-25T19:08:56+03:00
Общество

«Краса России-2019»: ради конкурса Ксения похудела на 20 кг, а Татьяна поехала вместо подруги

Болеем за наших уралочек, которые выступят на финале конкурса "Краса России -2019" 26 июня.
Юлия СТАЛИНА
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Татьяна Пивень слева и Ксения Вдовина справа. Фото: предоставлено Татьяной Пивень и Ксенией ВдовинойТатьяна Пивень слева и Ксения Вдовина справа. Фото: предоставлено Татьяной Пивень и Ксенией Вдовиной
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В Москве 26 июня пройдет финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019». Чтобы подготовиться к конкурсу, в столицу приехали красавицы со всей страны. За корону будут бороться 48 девушек от 15 до 28 лет. Среди участниц есть и те, кто представляет Свердловскую область: 25-летняя Татьяна Пивень из Екатеринбурга и 25-летняя Ксения Вдовина из Первоуральска. «Комсомолка пообщалась с каждой участницей и узнала, как конкурсантки готовятся ко дню «икс».

Участницы сблизились друг с другом и теперь не хотят расставаться. Фото: предоставлено Ксенией Вдовиной

Участницы сблизились друг с другом и теперь не хотят расставаться. Фото: предоставлено Ксенией Вдовиной

Татьяна Пивень родилась в небольшом городе Североуральске, что в 370 километрах от Екатеринбурга. Повзрослев девушка, переехала в Уральскую столицу. Здесь она получила высшее образование – выучилась на тренера по физической культуре в Уральском федеральном университете. Сейчас свердловчанка оканчивает магистратуру в УрФУ.

ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПОЗВОНЮ МАМЕ

На «Красу России» Татьяна попала, можно сказать, волею судьбы. В 2017-м году она участвовала в региональном этапе, но заняла второе место. Однако победительница отказалась ехать, и организаторы конкурса предложили Тане представлять Екатеринбург в столице.

- Я не ожидала и не планировала. Ведь я не стремилась продолжать модельную карьеру. Но раз мне выпал такой шанс, я не стала отказываться, - улыбается Татьяна.

Татьяна хоть и отучилась на тренера, но работать по специальности, пошла в продажи. Сейчас уральская красавица руководит целым отделом в фитнес-клубе. Со спортом девушка дружит тесно. Вместе со своими соседями свердловчанка устраивает дворовые турниры по волейболу.

Татьяна Пивень давно дружит со спортом. Фото: предоставлено Татьяной Пивень

Татьяна Пивень давно дружит со спортом. Фото: предоставлено Татьяной Пивень

- Я думала, что на конкурсе будут девушки с особенным характером, - продолжает Татьяна. – Но получилось все совсем наоборот. Мы с девочками теперь не хотим разъезжаться. Препятствий никаких не было. Единственное, что тут много физической нагрузки и не все девочки к этому привыкли. Тяжело. А вот стекло в туфли никто никому не подбрасывает (смеется). Мы вообще дружно живем.В течение месяца у конкурсанток был очень плотный график, шли репетиции по три часа несколько раз в день. Но трудности их только сблизили.

Родные и близкие будут болеть за Татьяну дома. А она в себе уверена – большое количество зрителей ее не пугает. А чтобы быть еще спокойнее, у нее есть обязательная примета:

- Перед выступлением я позвоню маме. Я всегда так делаю, когда в моей жизни происходит что-то серьезное. И тогда все получается хорошо.

ПОШЛА НА КОНКУРС, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ САМООЦЕНКУ

Ксения Вдовина вторая участница, которая представляет Урал на «Красе Росси- 2019». Девушке 25 лет, и она из Первоуральска. Для нее представлять свой город на конкурсе красоты не впервой. В этом году Ксюша заняла первое место на региональном этапе.

Для Ксении Вдовиной "Краса России" не первый конкурс красоты. Фото: предоставлено Ксенией Вдовиной

Для Ксении Вдовиной "Краса России" не первый конкурс красоты. Фото: предоставлено Ксенией Вдовиной

- Мы проводим праздники для ветеранов, фестивали по сбору средств детям страдающих от различных болезней, - делится Ксения Вдовина. - Говорят, что благотворительностью нужно заниматься молча, я считаю это неправильным. Ведь все должны знать, кому нужна помощь и как её можно оказать.В перерывах между соревнованиями в красоте девушка занимается организацией благотворительных мероприятий.

Сейчас Ксюша, как и Таня, усиленно готовится к выступлению. Но девушка говорит, что не отказывает себе во вкусной еде и не сидит на строго диете.

- Я всегда была очень худенькой. Но с возрастом начала полнеть, - признается красавица. - Чтобы поднять самооценку, я решила принять участие в конкурсе красоты. Для этого похудела на 20 килограммов. Занималась спортом и полностью перешла на правильное питание.

Обе девушки выглядят в купальниках просто шикарно. Фото: предоставлено Татьяной Пивень

Обе девушки выглядят в купальниках просто шикарно. Фото: предоставлено Татьяной Пивень

Кстати, у читателей газеты есть возможность выбрать свою победительницу, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Та, которой вы отдадите большинство голосов, и получит приз. Поддержать свердловчанок Татьяну Пивень и Ксению Вдовину можно на нашем сайте «Комсомольская правда».Кто наденет корону, узнаем 26 июня. Но обе девушки признаются, что не расстроятся, если победа достанется не им. После конкурса Татьяна и Ксения не собираются перебираться в Москву, чтобы строить там карьеру, а останутся на родине. «Комсомольская правда» будет держать кулачки за наших уралочек.

Финал конкурса стартует в 19:00 (время московское)

ИСТОЧНИК KP.RU

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