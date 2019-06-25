«Мы боимся, что нас выгонят из страны»: как грузинские рестораны Екатеринбурга работают после кризиса в Тбилиси

Со дня антироссийских митингов в столице Грузии прошло менее недели, но за это время и без того непростые отношения между двумя странами и вовсе сошли на нет. Реакция Кремля последовала незамедлительно - президент Владимир Путин подписал указ о временном приостановлении авиасообщения с 8 июля.

В Екатеринбурге негативное отношение к россиянам в Тбилиси может ударить, в первую очередь, по грузинским ресторанам. Многие владельцы заведений уже готовятся к убыткам и стараются находить альтернативные страны для поставки продуктов.

Управляющий одного из недавно открывшихся заведений «Гиви to me» Роман Назаров не скрывает, что его подчиненные очень переживают из-за сложившейся на их родине ситуации.

- На данный момент делать какие-либо выводы преждевременно, но мы очень боимся, что отношение к грузинским ресторанам может резко испортится, - рассказывает «КП» Назаров. – Сотрудники подходят ко мне и говорят «Мы боимся, что нас выгонят из страны». Многие с ужасом вспоминают события 2008 года в Цхинвале, тогда грузины экстренно покидали Россию. В ресторане работают обычные люди, а не депутаты, которые усугубляют им жизнь. Не исключены и проблемы с доставками вина из Грузии, следующая партия к нам должна была прийти через две недели, но к тому времени авиасообщение уже будет закрыто.

givi.love.georgia Управляющие грузинских ресторанов на Урале пока не бьют тревогу, но уже готовятся к возможным проблемам

А вот в заведении под названием «Бадриджани» отметили, что их постоянные гости не обратили ни малейшего внимания на происходящее в Грузии, как и персонал с шеф-поваром.

- Каких-то явных изменений не было, и вряд ли будут. Сотрудники, конечно же, обсуждали происходящее в Тбилиси, но быстро об этом забыли, - рассказала менеджер ресторана Виктория.

После антироссийских митингов в Тбилиси Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинских винФото: Иван ВИСЛОВ

В ресторанчике «Хаш», в меню которого присутствуют грузинские блюда и вина, не отрицают снижения выручки в ближайшее время, но вовсе не из-за антироссийских настроений

- В летний сезон основной наплыв посетителей в заведениях с летней верандой, поэтому рестораны восточной кухни традиционно теряют своих клиентов. Но ситуация налаживается ближе к сентябрю, когда погода на Урале становится более холодной. Что касается поставок еды, то мы уже подумываем, как заказать некоторые продукты из других стран. Например из Армении, - отметила управляющая Екатерина.

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