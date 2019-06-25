2019-06-25T15:33:30+03:00
Общество

Один день в жестоком царстве «ДЦП», откуда можно уплыть верхом на дельфине

Максим выжил. Но диагноз «детский церебральный паралич» прозвучал как выстрел, как приговор
Елена КУЛЕШОВА
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В три минуты от роду Максим пережил кровоизлияние в мозг. Фото: предоставлено семьей мальчикаВ три минуты от роду Максим пережил кровоизлияние в мозг. Фото: предоставлено семьей мальчика
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В три минуты от роду Максим пережил кровоизлияние в мозг. За фразой «разрыв патологически измененных стенок церебральных сосудов» стоит дичайшая головная боль – и это было первое, что почувствовал этот малыш, появившись в нашем подлунном мире.

Во время внутримозговых кровоизлияний умирает каждый второй. Максим выжил. Но диагноз «детский церебральный паралич» прозвучал как выстрел, как приговор. И вот уже почти три года малыш живет с этим приговором жестокого неведомого суда. Каждый день. Круглосуточно. Жизнь Максима – упорная борьба, тяжелый труд…

Один день из жизни мальчика - в материале нашего корреспондента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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