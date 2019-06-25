Врачи назвали вторую самую частую причину возникновения боли в спине

Часто слышишь фразу – спина болит от остеохондроза. Слышишь и от врачей, и от знакомых. Но на самом ли деле это так? Отчасти да, но не всегда. Помимо остеохондроза позвоночник часто страдает и от другого весьма распространённого заболевания – спондилоартроз, или, как его еще называют, «фасет-синдром».

Что это за недуг? Наши позвонки крепятся друг к другу не только межпозвонковыми дисками, но и специальными суставчиками.

Таким образом, каждый позвонок стоит на нижележащем как на «трех китах» - на диске и на двух суставчиках. Остеохондроз – поражение диска, а спондилоартроз – поражение этих суставов.

Лечатся данные заболевания по-разному, поэтому важно понять, в чём причина именно вашей боли. Если следующие симптомы похожи на ваши, то возможно у вас «фасет-синдром»:

- скованность по утрам, тугоподвижность в спине, которая уменьшается после разминки.

- боль при разгибании, при «прогибе» в пояснице.

- боль может отдавать в ягодицу, в бедро, но никогда не опускается ниже колена.

- боль не сопровождается онемением и слабостью в ноге.

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Фото: предоставлено клиникой

Спондилоартроз может привести к сужению спиномозгового канала, где проходят нервы, что может вызывать слабость в ногах, нарушение походки и другие нежелательные явления.

Быстро купировать болевой синдром и избавить от причин его возникновения могут современные европейские технологии, такие как:

Ударно-волновая терапия - это воздействие инфразвуком, словно тёплой морской волной, на мягкие ткани – связки, сухожилия, места прикрепления мышц, а также капсулу сустава. Её ещё называю «биохирургия» без разреза. С помощью ударно-волновой терапии восстанавливается кровоток и питание в тканях, уходит воспаление.

Лечебные блокады – это способ снять воспаление и боль путем введения лекарства максимально близко к очагу воспаления. В отличие от консервативной терапии, когда лекарства принимают перорально или втирают в спину, лечебно-медикаментозная блокада действует в проблемной зоне.

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Фото: предоставлено клиникой

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