2019-06-25T11:18:38+03:00
Общество

«Нужен хороший адвокат»: в Нижних Сергах начали сбор денег для семьи мужчины, в драке с которым умер азербайджанец

Сам Алексей находится в больнице под охраной полиции
Олег Галимов
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: соцсетиСледственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: соцсети
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Жители Нижних Серег начали сбор денег для семьи своего земляка 43-летнего Алексея (имя изменено – прим.ред), после драки с которым 22 июня погиб азербайджанец. Информация об этом появилась в местных пабликах с указанием номера карты Сбербанка жены мужчины. Сам Алексей по-прежнему находится в больнице под охраной полиции.

Обычный бытовой конфликт в кафе на улице 50 лет Октября перерос в драку на улице, в результате которой скончался 49-летний представитель диаспоры. После этого в адрес семьи Алексея шли угрозы расправы, а близкие погибшего требовали у полиции выдать им «убийцу».

- Давайте поможем нашему земляку, хорошему человеку, которого обвиняют в убийстве. Нужен хороший адвокат. Номер Карты 4276 1625 8246 7939, - пишут в социальных сетях.

Для обеспечения порядка на улицах в маленький город Свердловской области (население Нижних Серег менее 10 тысяч человек – прим.ред.) из Екатеринбурга были направлены дополнительные силы ОМОНа. Силовики организовывали наблюдения, как днем, так и ночью.

Официально подтверждено, что мужчина умер не от полученных в драке травм, а от сердечного заболевания. Изначально представители СКР заявили о проведении доследственной проверки, но накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство по неосторожности».

Александр - бывший военный и участник боевых действий. У него есть жена и маленькая дочка. Фото: соцсети

Александр - бывший военный и участник боевых действий. У него есть жена и маленькая дочка. Фото: соцсети

В интервью «КП-Екатеринбург» Алексей подтвердил информацию о том, что ему и его семье предлагали убежище вне города, но он отказался.

- Уголовное дело возбуждено и расследуется для того, чтобы наиболее тщательно, объективно и всесторонне, следственным путём (т.е. путем производства допросов, экспертиз и иных процессуальных действий) установить все без исключения обстоятельства указанного инцидента, проверить позицию обеих сторон конфликта и дать данной ситуации объективную правовую оценку, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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