Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа одержали новую спортивную победу

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) третий год подряд входят в тройку лидеров традиционной летней спартакиады «Фестиваль здоровья», которую проводит администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Команды ветеранских и общественных объединений города состязались в дартсе, мини-боулинге, бросании колец и шашках. На дополнительном этапе сборные соревновались в знании истории спорта. На 12 вопросов викторины игроки искали ответы методом мозговых штурмов.

По итогам серии игр сборная ветеранов ВИЗ-Стали и ВИЗа заработала серебро, уступив всего одно очко лидерам соревнований.

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Призовое место стало новым спортивным достижением заводской ветеранской организации, которая активно участвует в соревнованиях различного уровня и регулярно показывает высокие результаты.

- Поддержка ветеранов завода – одно из приоритетных направлений социальной политики ВИЗ-Стали и ВИЗа. Предприятия оказывают пенсионерам материальную помощь, проводят для них культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. На эти цели в 2019 году ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят около 3 млн рублей. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около 1,5 тысяч бывших заводчан, — отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.