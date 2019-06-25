2019-06-25T10:25:48+03:00
Экономика

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа одержали новую спортивную победу

По итогам серии игр сборная ветеранов ВИЗ-Стали и ВИЗа заработала серебро
Поделиться:
Ветеранская сборная. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиВетеранская сборная. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
Изменить размер текста:

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) третий год подряд входят в тройку лидеров традиционной летней спартакиады «Фестиваль здоровья», которую проводит администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Команды ветеранских и общественных объединений города состязались в дартсе, мини-боулинге, бросании колец и шашках. На дополнительном этапе сборные соревновались в знании истории спорта. На 12 вопросов викторины игроки искали ответы методом мозговых штурмов.

По итогам серии игр сборная ветеранов ВИЗ-Стали и ВИЗа заработала серебро, уступив всего одно очко лидерам соревнований.

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Призовое место стало новым спортивным достижением заводской ветеранской организации, которая активно участвует в соревнованиях различного уровня и регулярно показывает высокие результаты.

- Поддержка ветеранов завода – одно из приоритетных направлений социальной политики ВИЗ-Стали и ВИЗа. Предприятия оказывают пенсионерам материальную помощь, проводят для них культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. На эти цели в 2019 году ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят около 3 млн рублей. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около 1,5 тысяч бывших заводчан, — отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все в одной карте: «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»
«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили на днях премиальный пакет услуг «Брокер PRO». В рамках нового продукта, разработанного с учетом пожеланий клиентов, выдаётся статусная карта Visa Infinite.
Новости 24
В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека
В Екатеринбурге депутаты Гордумы попросили губернатора не повышать тарифы ЖКХ
В Краснотурьинске мужчину насмерть сбил пьяный водитель
В Екатеринбурге водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
Жизнь без похмелья: ученые УрФУ изобрели пиво, богатое антиоксидантами
На Иннопром привезут уральское лекарство, которое предлагали использовать против Эболы
В Екатеринбурге мужчину, грабившего садовые участки, отправят за решетку на семь лет
В жуткой аварии на Тюменском тракте скончался мужчина
В Березовском мужчина убил своего товарища телевизором
В Екатеринбурге тротуар получил имя
Град, дожди и шквалистый ветер: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» расширяет сеть подразделений в области
Как взрослому медведю удалось напугать весь Каменск-Уральский и уйти невредимым: версии очевидцев
В Екатеринбурге состоится новый суд из-за публикации фото памятника Татищеву и де Геннину
«От 4 до 17 лет в колонии строгого режима»: в Екатеринбурге осудили членов ОПГ, нападавших на салоны сотовой связи
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд