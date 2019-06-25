2019-06-25T09:17:23+03:00
Общество

Ловца покемонов Соколовского задержали на Красной площади

Причиной стал одиночный пикет у стен Кремля
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
По предварительной информации, его уже отпустили из полицииПо предварительной информации, его уже отпустили из полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Блогера Руслана Соколовского задержали этой ночью на Красной площади во время одиночного пикета. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

- Меня задержали на одиночном пикете против закона о неуважении к власти у Кремля, - пишет Соколовский.

Одиночный пикет Соколовского продлился всего пару минут. Фото: страница блогера в соцсетях

Одиночный пикет Соколовского продлился всего пару минут. Фото: страница блогера в соцсетях

По словам матери уральского ловца покемонов, Руслан приехал в столицу, чтобы участвовать в митингах, организованными либертарианцами.

- Прочитала о задержании сына утром, пыталась дозвониться, но телефон недоступен, - делиться с «КП-Екатеринбург» мать Соколовского. – В последний раз я его видела, когда он приезжал в Екатеринбург во время акций протеста в сквере у Драмтеатра. После его переезда в Санкт-Петербург мы стали меньше общаться, но при каждой возможности он навещает меня.

В мае этого года суд освободил Соколовского от наказания по экстремистской статье, по которой он был осужден после ловли покемонов в Храме-на-Крови.

В 2017 году Соколовский прославился на всю страну. На него завели уголовное дело после ловли покемонов в Храме-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году Соколовский прославился на всю страну. На него завели уголовное дело после ловли покемонов в Храме-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ

Во время своего последнего визита в Екатеринбург блогер признался, что в скором времени выпустит собственную книгу в жанре фэнтези.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови, объявил о помолвке с любимой девушкой. Руслан Соколовский попросил суд сжалиться и позволить ему изредка встречаться со своей зазнобой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека
В Екатеринбурге депутаты Гордумы попросили губернатора не повышать тарифы ЖКХ
В Краснотурьинске мужчину насмерть сбил пьяный водитель
В Екатеринбурге водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
Жизнь без похмелья: ученые УрФУ изобрели пиво, богатое антиоксидантами
На Иннопром привезут уральское лекарство, которое предлагали использовать против Эболы
В Екатеринбурге мужчину, грабившего садовые участки, отправят за решетку на семь лет
В жуткой аварии на Тюменском тракте скончался мужчина
В Березовском мужчина убил своего товарища телевизором
В Екатеринбурге тротуар получил имя
Град, дожди и шквалистый ветер: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» расширяет сеть подразделений в области
Как взрослому медведю удалось напугать весь Каменск-Уральский и уйти невредимым: версии очевидцев
В Екатеринбурге состоится новый суд из-за публикации фото памятника Татищеву и де Геннину
«От 4 до 17 лет в колонии строгого режима»: в Екатеринбурге осудили членов ОПГ, нападавших на салоны сотовой связи
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд