Ловца покемонов Соколовского задержали на Красной площади

Блогера Руслана Соколовского задержали этой ночью на Красной площади во время одиночного пикета. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

- Меня задержали на одиночном пикете против закона о неуважении к власти у Кремля, - пишет Соколовский.

Одиночный пикет Соколовского продлился всего пару минут. Фото: страница блогера в соцсетях

По словам матери уральского ловца покемонов, Руслан приехал в столицу, чтобы участвовать в митингах, организованными либертарианцами.

- Прочитала о задержании сына утром, пыталась дозвониться, но телефон недоступен, - делиться с «КП-Екатеринбург» мать Соколовского. – В последний раз я его видела, когда он приезжал в Екатеринбург во время акций протеста в сквере у Драмтеатра. После его переезда в Санкт-Петербург мы стали меньше общаться, но при каждой возможности он навещает меня.

В мае этого года суд освободил Соколовского от наказания по экстремистской статье, по которой он был осужден после ловли покемонов в Храме-на-Крови.

В 2017 году Соколовский прославился на всю страну. На него завели уголовное дело после ловли покемонов в Храме-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ

Во время своего последнего визита в Екатеринбург блогер признался, что в скором времени выпустит собственную книгу в жанре фэнтези.

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