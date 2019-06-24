Медицинский «Оскар»: как уральцы лучших врачей выбирали

Цветы, улыбки, награды и атмосфера торжества. Конкурс «Клиника года» уже стал настоящим профессиональным праздником для медицинских работников. Вот уже третий год «Комсомольская правда» награждает победителей в различных номинациях в сфере здравоохранения. Кому достанутся дипломы и награды, решают самые справедливые критики - пациенты.

Голосование за лучшую клинику региона больше четырех месяцев шло на сайте ural.kp.ru. В числе участников были представлены ведущие областные и городские медицинские учреждения, частные медицинские центры и муниципальные больницы малых городов региона: Полевского, Арти, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Красноуфимска. Накануне, 21 июня «Комсомолка» вручила заслуженные медицинские «Оскары» победителям.

Медицинские учреждения, как государственные, так и частные, боролись за победу в 18 номинациях «Клиники года».Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Родоначальником проекта «Клиника года» стал Санкт-Петербург, впервые конкурс провели в 2014 году. Идею почти сразу подхватили другие города: Москва, Пермь, Самара, Челябинск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург.

Голосование за «Клинику года - 2019» в Свердловской области началось 1 февраля, а закончилось 10 июня. За право называться лучшими боролись 40 медицинских учреждений региона. В голосовании приняли участие более 20 тысяч уральцев.

Наши читатели и слушатели активно присылали свои отзывы и мнения о медицинских учреждениях города, а также о врачах. Свою позицию высказало и экспертное сообщество, а также Министерство здравоохранения Свердловской области. За время проведения конкурса «Комсомолка» опубликовала материалы, где рассказала об уникальных операциях, врачах, медицинских услугах. И вот настал день объявления победителей.

- У нас есть две профессии - это врач и учитель, которых поздравлять будут всегда, независимо от возраста, и которым всегда хочется сказать спасибо, - начала церемонию вручения наград Мария Базунова, директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды». - Для издательства конкурс «Клиника года» - это площадка, где специалисты могут обсудить общие темы.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Медицинские учреждения, как государственные, так и частные, боролись за победу в 18 номинациях «Клиники года». Награждали победителей специальным «Оскаром» и цветами от мастерской «Дверь в лето».

Первым лауреатом в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» стала Свердловская областная клиническая больница № 1. Награду вручили главному врачу Игорю Трофимову.

- Мы всегда позиционируем себя не только как высокотехнологичное медицинское учреждение, но и как учреждение, которое существует для людей. Для нас неважна коммерческая составляющая, мы существуем как бюджетное учреждение для оказания помощи. Поэтому для нас участие и победа в конкурсе была очень важной, - поделился впечатлениями Игорь Трофимов.

ПАЦИЕНТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО

Конкурс «Клиника года» поддерживает Министерство здравоохранения Свердловской области. Поздравить конкурсантов на сцену вышла заместитель министра Екатерина Есина. По ее словам, такие конкурсы, как «Клиника года», позволяют делать работу над ошибками и предоставлять качественные услуги.

- Мы получаем обратную связь о качестве наших медицинских услуг, ведь нас оценивает народ, - говорит Екатерина Есина. - Кроме того, мы видим, как врачи относятся к пациентам. Перед нами стоит задача - сделать медицинскую помощь не только доступной, но и комфортной. И как раз комфортность пребывания пациентов мы можем оценить только через такие проекты, как «Клиника года»

Заместитель министра здравоохранения Екатерина Есина и главный врач Свердловской областной клинической больница № 1 Игорь Трофимов поздравили участников конкурса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один заслуженный «орден» получил Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. Медицинский центр отметили за «Услуги в области травматологии и ортопедии». Научное учреждение является одним из старейших в России по лечению повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В этом году больница отметит 88 лет со дня основания.

В институте оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь при повреждениях и заболеваниях позвоночника и таза, проводят реконструктивные и восстановительные операции при патологии опорно-двигательной системы у взрослых и детей, в том числе артроскопические операции, эндопротезирование крупных суставов, методики закрытого интрамедуллярного остеосинтеза длинных костей. Институт оснащен новейшим диагностическим и лечебным оборудованием.

БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

В конкурсе «Клиника года» отметили и детские медицинские учреждения. В номинации «Больница с лучшим сервисом» уверенную победу одержала «Детская городская больница № 7» . Это многопрофильное учреждение, оказывающее первичную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также круглосуточного и дневного стационаров. Больница занимает первое место в Свердловской области по численности прикрепленного для амбулаторного обслуживания населения - 165 тысяч человек.

- Я очень благодарен сотрудникам нашей больницы, потому что это не моя награда, а полностью их. Они заслужили, чтобы мы стали в этой номинации лучшими, - скромничает главный врач Евгений Барац.

В номинации «Больница с лучшим сервисом» уверенную победу одержала «Детская городская больница № 7».Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Клинике года» отметили еще одного победителя в сфере оказания помощи самым маленьким пациентам. Детская городская больница № 11 участвует в конкурсе второй раз. В этом году их наградили в очень серьезной номинации «Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Заведующий городским детским кардиологическим центром считает, что их главные судьи и жюри - пациенты.

- Когда мы получили этот приз в прошлом году, мы были на седьмом небе от счастья, - добавляет Евгений Барац. - Потому что мы каждый день работаем в рутине. А когда смотришь на себя со стороны, оказывается, что наша работа приносит пользу.

ТОРТА ХВАТИТ НА ВСЕХ!

«Клиника года» стала для врачей Свердловской области светским мероприятием. Здесь можно и пообщаться с коллегами, и отлично провести время в дружеской атмосфере. Гостям не давали скучать сотрудники выездного барного кейтеринга «БарНаМесте». А на закуску зрителям приготовили гастрономическое шоу - горку шампанского.

Чтобы победа стала еще слаще, для гостей церемонии приготовили большой, во всех смыслах этого слова, сюрприз. Трехэтажный торт не оставил равнодушных никого из присутствующих. Такой подарок сделали наши партнеры - кондитерский цех «Бисквитный двор». С лакомством не только угощались, но и с удовольствием фотографировались.

Главным украшением праздника стал трехэтажный торт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

«Клиника года» - отличный пример для молодых врачей и будущих специалистов в области медицины. Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун гордится тем, что в Свердловской области есть такой конкурс, потому что народное голосование - самая лучшая оценка.

- Мы сделали правильный выбор. Очень важно, чтобы молодое поколение врачей, следуя традициям наших научных школ, были воспитаны так же, как и те, кто были номинированы на эту премию как лучшие, - считает ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. - Я горжусь тем, что 95 процентов наших выпускников остаются в отрасли. Они работают в Свердловской области. Мы готовим хорошее поколение врачей, которые будут работать в XXI веке.

Среди медицинской элиты на премии присутствовали «АСТРАМЕД-МС». Компания занимается медицинским страхованием, защитой застрахованных и оформлением полисов ОМС уже 26 лет. За это время она сумела завоевать доверие свердловчан.

Генеральный партнер конкурса - федеральный сервис заказа лекарств «Аптека.ру» - тоже с удовольствием поздравил конкурсантов «Клиники года».

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Во время голосования за некоторые номинации разразилась нешуточная борьба. В этом году в «Клинике года» впервые принимала участие Сухоложская районная больница. Причем их главными соперниками были Свердловская областная клиническая больница № 1. Четыре месяца конкурсанты шли вровень, но в последний момент сухоложцы немного отстали и уступили победу. Но участники не унывают и надеются взять приз в следующий раз.

Сухоложская районная больница шла вровень со своими соперниками и уступила победу только в конце голосования.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это был спортивный интерес и какой-то драйв. Наша больница никогда в таких конкурсах не участвовала, - улыбается Марина Климова, главный врач Сухоложской районной больницы. - Мне захотелось поднять престиж в городе и в регионе, показать себя. Ведь к нам приезжают из Богдановича и Камышловского района. Такие мероприятия очень полезны для наших больниц. В первую очередь мы видим отношение наших пациентов к нам.

А вот у стоматологической поликлиники Уральского государственного медицинского университета на протяжении всего голосования не было сомнений в победе. Больница в номинации «Лучшая стоматология для взрослых» с большим отрывом обошла своих соперников.

- Получать награды всегда волнительно и приятно. Это служит подтверждением того, что мы двигаемся в правильном направлении, а также мотивирует на завоевание новых профессиональных вершин, - делится впечатлениями главный врач клиники Наталья Мягкова.

БЛИЖЕ К НАРОДУ

А вот награду за «Лучшую народную аптеку» второй год подряд забирает Аптечная сеть «Радуга». Уральцы поддержали победителей не только за достижение высокого уровня оказания услуг, но еще за то, что сеть принимает активное участие в федеральных программах: «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами», «Высокозатратные нозологии». Также «Радуга» делает вклад в развитее медицины с помощью региональных социальных программ: «Дополнительное лекарственное обеспечение», «Орфанные заболевания».

Аптечная сеть "Радуга" второй год подряд побеждает в номинации "Лучшая народная аптека".

«Комсомольская правда» благодарит читателей, которые активно участвовали в голосовании за лучших врачей и больницы Свердловской области. Следующая «Клиника года» пройдет уже в 2020 году.

КОНКРЕТНО

В номинации «Лучшая многопрофильная больница» победила ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1.

Больница с лучшим сервисом - МБУ Центральная городская больница № 7.

Лучшая детская больница - МАУ «Детская городская больница № 8».

Лучшая стоматология для взрослых - УГМУ ФГБОУВО Стоматологическая поликлиника.

Лучшая детская стоматология - МАУ «Детская городская больница № 8».

Лучшая офтальмологическая больница - «Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. Академика Святослава Николаевича Федорова».

Лучшая регистратура - Медицинский центр «Мира».

Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний - Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 11».

Услуги в области травматологии и ортопедии Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина.

Услуги в области неврологии - ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн».

Услуги в области реабилитации - МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбург.

Красота без границ - ООО Медицинский центр «Шанс».

Диагностика без границ - МБУ Центральная городская больница №7.

Лучшая народная аптека - Аптечная сеть «Радуга».

Пропаганда здорового образа жизни и избавление от зависимостей - ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница».

Лучший роддом Свердловской области - ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

Услуги в области лечения аллергии - МБЦ «Центральная городская клиническая больница № 6».

Услуги в области оториноларингологии - МБЦ «Центральная городская клиническая больница № 6».