Проведут опросы и экспертизы: после гибели азербайджанца в Нижних Сергах возбудили уголовное дело

В Нижних Сергах следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после смерти азербайджанца, который скончался во время драки с местным жителем Алексеем (имя изменено – прим.ред.). Мужчины подрались в минувшую субботу, по данным силовиков, мужчина умер от сердечного заболевания.

- Уголовное дело возбуждено и расследуется для того, чтобы наиболее тщательно, объективно и всесторонне, следственным путем (т.е. путём производства допросов, экспертиз и иных процессуальных действий) установить все без исключения обстоятельства указанного инцидента, проверить позицию обеих сторон конфликта и дать данной ситуации объективную правовую оценку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Второй участник конфликта сейчас находится в городской больнице, у него сотрясение головного мозга, а его палату охраняет полиция. Алексей признался, что его семье поступали угрозы, но сейчас «ситуация успокоилась». Мужчина также отметил, что силовые структуры предлагали ему и его жене с дочкой убежище за пределами города, но он отказался.

Глава города Валерий Еремеев отметил, что ситуация в городе стабилизировалась и причин для паники нет. По данным Росгвардии, бойцы ОМОНА, которые патрулировали город последние два дня, вернулись в Екатеринбург.

- Обстановка в городе спокойная, никто никого не боится. Никто не собирается, никого не караулит, ни за кем не бегает. Ситуация под контролем, своевременно были приняты меры дополнительного наблюдения за территорией города. Все идет своим чередом, рабочий день – все работают. Мы разбираемся лишь с точки зрения профилактики, недопущения придания этой истории какой-то межнациональной окраски. В том числе, мы сегодня совместно работаем с руководителями диаспор – областной, местной,- заявил градоначальник.