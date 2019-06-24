«Бежать из города не собираюсь»: уралец, после драки с которым в Нижних Сергах умер азербайджанец, рассказал о конфликте

Маленький населенный пункт в Свердловской области - Нижние Серги, едва не повторил судьбу пензинской Чемодановки. В городке, где население меньше десяти тысяч человек, произошла драка с участием бывшего военного и трех азербайджанцев.

В результате потасовки один из представителей диаспоры скончался, но уже известно, что причиной смерти стали не травмы, а сердечное заболевание. Родственники погибшего мужчины по имени Расул (имена изменены – прим.ред.) решили отомстить и требовали полицию выдать им «убийцу».

- И умерший, и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между мужчинами на почве личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения. В настоящее время нашими коллегами из регионального Следственного комитета устанавливаются очевидцы, ведется тщательное разбирательство, - рассказал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Понимая, что ситуация выходит из-под контроля местного ОВД, из Екатеринбурга в Нижние Серги был направлен наряд ОМОНа, который контролировал обстановку на улицах.

Речь идет о 43-летнем местном жителе Алексее, участник боевых действий в горячих точках, женат, воспитывает дочку. После драки его доставили в местную больницу, приставив к палате охрану.

Нижние Серги - небольшой городок, поэтому местные жители практически сразу же узнали, кто был участником драки

По его словам, разборки спровоцировал обычный бытовой конфликт в кафе на улице 50 лет Октября.

- Алексей, как вы себя чувствуете.

- Мне уже лучше. У меня сотрясение головного мозга и повреждения мягких тканей. Врачи пока не говорят, когда смогут выписать меня.

- На данный момент вашей семье поступают угрозы?

- Сейчас ситуация успокоилась, но в целях безопасности меня охраняют полицейские.

- В СМИ была информация, что вашу жену с дочкой вывезли из города и спрятали от азербайджанцев. Так ли это?

- Впервые об этом слышу. Могу лишь сказать, что такое предложение от силовиков действительно поступало, но мы отказались. Бежать из города не собираюсь.

Александр бывший военный и находится в хорошей форме. Фото: соцсети

-Бывали ли у вас ранее конфликты с представителями азербайджанской диаспоры?

- Я человек спокойный и неконфликтный. Городок у нас маленький, глупо с кем-то враждовать.

Лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински также заявил о том, что конфликт не имел межнациональной подоплеки.

- Все воспринимают это как бытовой конфликт – сидели в кафе, выпили, произошла ссора. Никакой национальной розни тут нет. Никаких настроений, что кто-то хочет пойти, кого-то наказать нет, это исключено, я общался со многими – не слышал ничего подобного ни от одного человека. Все говорят, что это трагедия, очень жаль, что человек умер. Но все там живут дружно, с детства буквально знакомы друг с другом, говорят, что чувствуют себя комфортно. Там очень много живет людей разных национальностей, и люди не чувствовали никогда, что кто-то кого-то делит на национальности, – сказал Шыхлински.

Глава муниципалитета Валерий Еремеев отметил, что ситуация в городе стабилизировалась и причин для паники нет.

- Обстановка в городе спокойная, никто никого не боится. Никто не собирается, никого не караулит, ни за кем не бегает. Ситуация под контролем, своевременно были приняты меры дополнительного наблюдения за территорией города. Все идет своим чередом, рабочий день – все работают. Мы разбираемся лишь с точки зрения профилактики, недопущения придания этой истории какой-то межнациональной окраски. В том числе, мы сегодня совместно работаем с руководителями диаспор – областной, местной,- заявил градоначальник.