2019-06-24T09:13:20+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь повышает надежность системы газоснабжения производства трансформаторного проката

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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к обновлению оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.

Каждый час станция производит более 8 тыс. кв. м азотного защитного газа. Он применяется на всех этапах термической обработки металла, в процессе которой формируются уникальные магнитные свойства трансформаторного проката.

Проект предусматривает замену блоков регуляторов, узлов электроснабжения и автоматизированного управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов и др. Результатом выполнения работ станет рост надежности и эффективности системы газоснабжения производства за счет исключения рисков внеплановых простоев и повышения уровня автоматизации процессов.

На техническое перевооружение газосмесительной станции предприятие направит более 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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