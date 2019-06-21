«У меня больше ничего не будет»: на Урале ослепший писатель мечтает напечатать свои мемуары

Литературу 70-летний Юрий Крестьянников любил всегда. В 16 лет пошел работать на завод в Кушве, чтобы помогать матери. Отец давно ушел из семьи, и та жила бедно. Настолько, что впечатлительный Юрий заперся с первой зарплатой в отдельной комнате и долго рассматривал монеты – всего 27 рублей.

В тридцать лет он переживает череду трагедий: умирают тетя, бабушка, мама, а позже – жена. Воспоминания о них Юрий перенес на бумагу – так появились первые из 500 существующих рассказов. В их основе – короткие эпизоды, которые произошли с Юрием или его знакомыми.

- Обычно это 40-50 строк текста – небольшая история. Например, как-то в моем доме жила семья: мать, отец и дочь. Это девочка попросила родителей посадить во дворе березу, а потом поставить рядом лавочку. И все детство на ней училась и читала, - рассказывает он. – А потом познакомилась с молодым человеком, который водил мотоцикл. Однажды я не увидел березу, а потом лавку. Оказалось, девушка с парнем разбились. Отец перенес дерево с скамейкой на могилу.

Юрий показал рассказы редакторам местных газет и начал печататься. Это продолжалось 11 лет. А потом случилось несчастье.

- Одновременно я работал слесарем и занимался изготовлением деталей. Осенью 2009 года получил травму – во время заточки небольшой кусочек попал в левый глаз, хотя я надел защитное стекло, - рассказывает пенсионер. – Пережил 9 операций за три года. Произошло отслоение сетчатки, причем перешло на второй глаз. Я ослеп и попал в первую группу инвалидности.

Юрий потерял возможность работать. Сегодня он живет один и выходит только во двор – подышать воздухом. Периодически его навещает сын Александр, который не в состоянии финансово помочь родителю: всю жизнь работал слесарем на местной железнодорожной станции и попал под сокращение. Найти работу в Кушве он не может, и уехать тоже – из-за отца.

- Ничего больше не будет, – вздыхает пенсионер. – Денег на жизнь не хватает – из 15 тысяч 8 уходит на оплату коммунальных услуг.

В свое время он перенес часть рассказов на электронные носители, но многие по-прежнему сохранились только в печатном виде.

– Мне бы хоть 10 книжек напечатать, чтобы знакомым раздать, – говорит Юрий Сергеевич. – У меня же ничего в жизни нет, и больше не будет...

«Комсомольская правда-Екатеринбурга» узнала у сотрудников типографии о стоимости печати.

– Напечатать 100-страничную книгу в твердой обложке будет стоить 482 рубля за штуку при тираже в 10 книг, – пояснили там. – Если потребуется верстка, то будет необходимо заплатить 30 рублей за страницу. А если нужно набрать текст – 20 рублей за страницу.

Итого: 9 820 рублей. Непосильные для Юрия Сергеевича деньги. Если вы хотите помочь Юрию Сергеевичу осуществить мечту, можете перевести средства на карту его сына (из-за травмы пенсионер не мог ее оформить):

Банк: Сбербанк

Номер карты: 4817 7601 9790 8258

Ф.И.О. получателя: Александр Юрьевич Крестьянников (сын героя публикации)