2019-06-21T14:51:49+03:00
Экономика

Системы менеджмента ВИЗ-Стали вновь подтвердили соответствие международным стандартам

Аудиторы исследовали все действующие на предприятии Системы менеджмента
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

Британский институт стандартов (BSI – British Standards Institution) по итогам комплексного аудита подтвердил соответствие систем менеджмента ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) требованиям международных стандартов.

Аудиторы исследовали все действующие на предприятии Системы менеджмента. Они изучили действующие технологические процессы и рабочую документацию на всех этапах производства трансформаторной стали, побывали в управленческих подразделениях, в цехе холодной прокатки, в ремонтных и вспомогательных службах и т.д.

По итогам аудита эксперты BSI подтвердили полное соответствие систем менеджмента ВИЗ-Стали требованиям международных стандартов. На основании результатов аудита до 2022 года обновлены сертификаты соответствия ISO 9001:2015 для Системы менеджмента качества и ISO 14001:2015 для Системы экологического менеджмента, выдан сертификат соответствия ISO 45001:2018 для Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности, подтвержден сертификат соответствия ISO 50001:2011 для Системы энергетического менеджмента.

- В этом году ВИЗ-Сталь успешно перешла на обновленную версию международного стандарта, применяемую для оценки системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Регулярное подтверждение соответствия элементов всех систем менеджмента строгим международным требованиям свидетельствует о том, что предприятие постоянно совершенствует бизнес-процессы, содействует дальнейшему укреплению позиций на мировых рынках, – говорит начальник отдела систем менеджмента Всеволод Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все в одной карте: «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили пакет «Брокер PRO»
«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» представили на днях премиальный пакет услуг «Брокер PRO». В рамках нового продукта, разработанного с учетом пожеланий клиентов, выдаётся статусная карта Visa Infinite.
Новости 24
На трассе Пермь-Екатеринбург будут бороться с авариями новой разметкой
«БКС Брокер» дарит 100 000 рублей на счёт каждую неделю
В Краснотурьинске на 16 лет посадили мужчину, который убил на корпоративе коллегу
В выходные на Среднем Урале будут лить дожди и сверкать молнии
В Гордуме Екатеринбурга предложили провести опрос о нужности второй ветки метро
Житель Березовского убил двух друзей, связавших его во время пьянки
Россия проиграла все матчи волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге
Владимир Шахрин о том, что Екатеринбург стал «Городом бесов»: «это чушь!»
Машину разорвало пополам: на Пермском тракте ВАЗ на полном ходу врезался в фуру
Этот день настал: в Кушве прокуратура обязала больницу бесплатно раздавать пациентам бахилы
Когда отключат горячую воду в Екатеринбурге: июнь 2019
Обычно виноваты сами: на Урале за два месяца произошло 57 ДТП с мотоциклистами