Системы менеджмента ВИЗ-Стали вновь подтвердили соответствие международным стандартам

Британский институт стандартов (BSI – British Standards Institution) по итогам комплексного аудита подтвердил соответствие систем менеджмента ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) требованиям международных стандартов.

Аудиторы исследовали все действующие на предприятии Системы менеджмента. Они изучили действующие технологические процессы и рабочую документацию на всех этапах производства трансформаторной стали, побывали в управленческих подразделениях, в цехе холодной прокатки, в ремонтных и вспомогательных службах и т.д.

По итогам аудита эксперты BSI подтвердили полное соответствие систем менеджмента ВИЗ-Стали требованиям международных стандартов. На основании результатов аудита до 2022 года обновлены сертификаты соответствия ISO 9001:2015 для Системы менеджмента качества и ISO 14001:2015 для Системы экологического менеджмента, выдан сертификат соответствия ISO 45001:2018 для Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности, подтвержден сертификат соответствия ISO 50001:2011 для Системы энергетического менеджмента.

- В этом году ВИЗ-Сталь успешно перешла на обновленную версию международного стандарта, применяемую для оценки системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Регулярное подтверждение соответствия элементов всех систем менеджмента строгим международным требованиям свидетельствует о том, что предприятие постоянно совершенствует бизнес-процессы, содействует дальнейшему укреплению позиций на мировых рынках, – говорит начальник отдела систем менеджмента Всеволод Шабанов.