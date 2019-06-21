Заглохли посреди дороги: на Урале полицейские помогли немецким туристам, путешествующим на советском ГАЗе

- Что же делать? Что же делать? - растерянно повторяли по-немецки два туриста на Тюменском тракте.

Несколько месяцев гости из Германии путешествовали по просторам России на советском грузовике и любовались красотами, а теперь переглядывались, не понимая, почему ГАЗ-66 отказывается ехать.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, непонятно, сколько бы туристы так простояли, если бы к ним вовремя не подоспел экипаж ДПС в составе лейтенанта Дмитрия Рыжова и сержанта Антона Иванова.

- Сначала иностранцы попытались сами справиться с поломкой, но скоро поняли, что без эвакуатора до сервисной мастерской не добраться. Сложность была в том, что попавшие в беду люди не говорили и не понимали по-русски. Поэтому общение с полицейскими проходило с помощью переводчика в мобильном телефоне. Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику и объяснили, что подмога скоро прибудет, - добавил полковник Горелых.

Во время ожидания туристы рассказали, что участвуют в автопробеге «Германия-Байкал», именно на пути с озера их и застала досадная поломка.

Когда спасательная операция была завершена, немецкие любители российских достопримечательностей несколько раз повторили «Vielen Dank, russische Polizisten!», что означает «Большое спасибо, российские полицейские».

- Еще немецкие туристы пообещали по возвращении домой обязательно рассказать об отзывчивом и доброжелательном свердловском экипаже ДПС своим землякам, - подытожил Валерий Горелых.

Вскоре автомобиль путешественников починили в автосервисе Пышмы Сельской, после чего памятное турне было продолжено.