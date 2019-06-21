Самолет компании Utair дважды летал из Екатеринбурга в Тюмень, так как сразу не смог сесть из-за грозы

Пассажиры, купившие билеты на вчерашний рейс Екатеринбург-Тюмень, получили второй перелет бесплатно. Правда, никакой радости от этого люди не получили. Из-за испортившейся погоды им пришлось летать между городами туда-сюда.

Борт авиакомпании Utair из «Кольцово» поднялся в небо без задержек - в 21:45. В центре соседнего региона он должен был приземлиться в 22:55. Однако начавшаяся гроза внесла свои коррективы. Сначала воздушное судно все же начало снижение для захода на посадочную полосу, но в итоге командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

- Да, действительно Рейс UT-280 Екатеринбург-Тюмень вернулся в «Кольцово», он приземлился в 23:50, - рассказали в пресс-службе аэропорта, - После дозаправки и переждав непогоду борт снова отправился в Тюмень. Повторно рейс вылетел в 0:57.

Во второй раз приземление в «Рощино» прошло успешно. Правда вместо одного время в пути составило три часа.