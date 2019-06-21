2019-06-21T07:26:02+03:00
Недвижимость

На неделю раньше: в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

На период испытаний энергетики отключат горячую воду
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работы пройдут с 24 по 27 июняРаботы пройдут с 24 по 27 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржам предстоит снова запастись кастрюльками и тазиками. Специалисты теплосетевой компании проведут второй этап опрессовок. На время гидравлических испытаний горячее водоснабжение отключат.

Изначально работы должны были провести в начале июля, но из-за международной выставки "Иннопром" решили сделать это на неделю раньше. Второй этап опрессовок пройдет с 24 по 27 июня.

До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ

- с 23:00 24 июня до 7:00 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей.

- с 00:00 до 6:00 26 и 27 июня пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.

- с 9:00 до 17:00 с 25 по 27 июня запланированы испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей (с БМ-1 по БМ-9 и БМ-12) в Березовском.

- с 00:00 до 6:00 26 и 27 июня в Березовском будет проверен подающий трубопровод тепломагистрали М-39.

Работы перенесли на более ранний срок из-за международной выставки "Иннопром" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы перенесли на более ранний срок из-за международной выставки "Иннопром"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляции и ГВС от трубопроводов и организовать за трубопроводами надзор, - напомнили в пресс-службе ЕТК. - Автовладельцам рекомендуется не оставлять транспорт в охранных зонах теплотрасс.

При обнаружении на участках теплосетей течи, парения и промоин грунта, необходимо сообщить об этом по телефонам:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21

ИСТОЧНИК KP.RU

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