2019-06-23T14:34:51+03:00
Происшествия

«Смотри, он вообще мертвый лежит»: на Урале ссора в кафе вылилась в массовую драку

Дрались жители Карпинска и гости из поселка Кытлым [видео]
Лев ИСТОМИН
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Драка произошла возле придорожного кафе. Фото: severouralsk.orgДрака произошла возле придорожного кафе. Фото: severouralsk.org
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В Свердловской области 22 июня произошла массовая драка прямо на Серовском тракте. Инцидент с двумя пострадавшими произошел возле местного кафе «Каспий».

Здесь отдыхали две компании, приехавшие на своих автомобилях. Первая компания – местные жители, вторая – гости из поселка Кытлым. Среди отдыхавших были из женщины. Одна из них призналась во время драки, что беременна. Это не помешало ей атаковать одного из оппонентов.

В драке приняли участие несколько десятков мужчин, двое из которых получили серьезные травмы.

- Смотри, он вообще мертвый лежит, - говорит один из очевидцев драки, снимавший происходящее из салона автомобиля.

Побоище в Карпинске.Видео: паблик "Найди в Карпинске"

На кадрах видно, что пострадали не только люди, но и припаркованный автомобиль, у которого выбиты стекла. Интересно, что когда на место ЧП приехали сотрудники ДПС, драка продолжилась. Стороны разошлись только, когда на горизонте показалась полиция.

После массового побоища стороны отказались писать заявление друг на друга в органы правопорядка.

Дрались сразу в нескольких местах. Фото: скрин с видео

Дрались сразу в нескольких местах. Фото: скрин с видео

- По данному факту ни одна из сторон заявления в территориальный отдел полиции не написала. Тем не менее, в обстоятельствах произошедшего представители МВД тщательно разбираются. При опросе участники конфликта заявили, что претензий друг к другу не имеют. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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