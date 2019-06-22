2019-06-22T20:59:33+03:00
Происшествия

Вылетела на красный: в Екатеринбурге легковушка переехала школьников

Инцидент произошел днем в субботу на ВИЗе
Лев ИСТОМИН
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Водитель вылетел на красный сигнал и снес детей. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуВодитель вылетел на красный сигнал и снес детей. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В субботу, 22 июня, в 15:15 26-летний автолюбитель за рулем “ВАЗ-21124” ехал по улице Крауля со стороны Мельникова в сторону Пирогова. На светофоре мужчина предпочел не останавливаться и поехал на красный сигнал.

В это время проезжую часть переходили 16-летние подростки, они шли на зеленый сигнал светофора. Автолюбителей на скорости влетел в них. В итоге пострадавших срочно доставили в одну из городских больниц. У одного подростка диагностирована рваная рана бедра, у другого - перелом левого плеча и предплечья, а также многочисленные ушибы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые произвели все замеры. По итогам расследования будет принято мотивированное решение.

- По статистике с начала года в Екатеринбурге по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств произошло 324 ДТП, в результате которых 18 человек погибли, более 430 травмированы. По причине проезда на красный сигнал светофора произошло 27 ДТП, 3 человека погибли и 39 получили травмы различной степени тяжести, - информируют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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