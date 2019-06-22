«Мы сразу вспомнили про взрыв»: жителей Екатеринбурга напугал пожар на Сортировке

В Екатеринбурге около 16 часов в микрорайоне Сортировка вспыхнул склад с лакокрасочными материалами. Из-за высокой температуры в производственном помещении взорвались два баллона с газом.

На место ЧП оперативно направились 17 единиц техники и 50 спасателей, после чего был развернут оперативный штаб для принятия решений по тушению пожара.

Вид от ТРЦ "Каранавал" по улице ХалтуринаФото: Наталья КСЕНОФОНТОВА

Черным дымом из-за пожара заволокло не только Сортировку, но и соседний микрорайон Заречный. Дым был виден из всех районов города.

- Мы с ВИЗа увидели дым, с улицы Крауля, когда гуляли с детьми, сразу вспомнили взрыв на Сортировке в 1988 году. Тогда такой же дым шел, - говорит жительница дома №83 по улице Крайля Надежда Иванова.

Вид на пожар с небоскребва "Высоцкий"Фото: Андрей ЛЕОНОВ

В региональном МЧС рассказали подробности ЧП:

- Предварительно, горит цех лакокрасочных материалов. Серьезная горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения. Она составила 500 квадратных метров. Сейчас развернут оперативный штаб. Продолжение пожара продолжается, - говорит начальник пресс-службы МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Дым сильно испугал жителей ЕкатеринбургаФото: Наталья КСЕНОФОНТОВА

С предприятия во время пожара самостоятельно эвакуировались 18 человек, которые работали в цехе и других помещениях. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Дым было видно даже во дворах по улице Крауля в 6-ти километрах от пожара. Фото: Лев ИСТОМИН

По данным спасателей, пока с пожаром справиться не удается, площадь возгорания продолжается увеличиваться. Сейчас она составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Также на месте ЧП периодически слышны взрывы газовых баллонов. Всех людей вывели с предприятия.

Напомним, что 4 октября 1988 года в Свердловске на Сортировке прогремел сильный взрыв. Ударная волна выбила окна в зданиях по всему городу. Тогда на станции "Свердловск-Сортировочный" взрывались цистерны, в которых было 47 тонн тротила и 40 тонн гексогена.