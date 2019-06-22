Где рюкзак и коньяк? В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» ограбил клиента

В Екатеринбурге 22 июня приключился очередной инцидент, связанный с работой водителей “Яндекс.Такси”. Жители города с завидным постоянством критикуют работу владельцев автомобилей, предоставляющих услуги. Из последнего: водитель паркуется во дворах недалеко от места ожидания клиента, после чего уезжает, не забрав пассажира. Деньги, по словам екатеринбуржцев, в этом случае все равно списываются, но их при желании и наличии терпения можно вернуть.

Но вот случай, который произошел с Андреем Трусовым, все-таки из ряда вон. Мужчина вызвал такси в аэропорт “Кольцово”, после чего дождался автомобиль Toyota Corolla под номером «Х 317 ТО 96», за рулем которого находился Джафаров Байрам Салман Оглы. Эти данные в интернете раскрыл клиент.

- Приехала машина, сел, поехал. Все вроде норм. И внезапно - когда приехали до дома, водитель сказал, что способ оплаты изменён на наличные. Я думаю, как такое может быть, если я выбирал карту? Он сказал, что такое бывает, когда на карте нет денег, и в подтверждение показал свой телефон. Смотрю и вижу - у него в приложении стоит оплата наличным, - рассказывает Андрей.

Андрей Трусов намерен написать заявление в полицию. Фото: страница героя публикации в Facebook

Наличных у Андрея не оказалось, а смартфон разрядился, поэтому он оставил в залог рюкзак, а сам отправился домой, что через компьютер перевести деньги.

Это он и сделал, однако приложение отказалось фиксировать оплату в 500 рублей.

- Спускаюсь вниз к водителю, говорю, что деньги есть, но на карте. Давайте доедем до ближайшего банкомата, я их спишу и отдам вам. Он отказался - якобы уже нашёл нового клиента у моего подъезда. И мы договорились о следующем. Мол, продиктуйте мне свой номер, я сейчас поднимаюсь в квартиру, переведу вам на сбер и спущусь за рюкзаком. Он - лады. Поднялся, опять подключился к вай-фаю, перевёл ему денег. Спустился, а его, разумеется, нет. Позвонить я и сказать всё, что о нем думаю - не могу, - говорит пассажир.

Позже мать Андрея Трусова связалась с водителем, но тот, по ее словам, ответил, что рюкзака у него нет.

- Я еду в полицию, буду писать заявление. Не хотел я этого делать сразу, но вынужден, так как водитель со мной так и не связался. Позже со мной связался сотрудник “Яндекс.Такси”, но не понятно, поможет он мне или нет, - говорит Трусов. Также клиент написал в службу поддержки сервиса, но спустя час так и не получил никакого ответа. Отметим, что в рюкзаке у Андрея лежали личные вещи и бутылка коньяка.

Фото: Андрей Трусов

Оперативно получить комментарий у представителей сервиса не удалось. Редакция отправила запрос в пресс-службу “Яндекс.Такси” и опубликует позицию компании после ее предоставления.