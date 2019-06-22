«Мистер «Ураган»: в Екатеринбурге неизвестный «шумахер» повалил легковушкой остановку

В Екатеринбурге утром, 22 июня, неустановленный пока лихач на «Лада Приора» снес остановочный комплекс по улице Суходольской. Машина не имела опознавательных знаков.

- Автомобиль был без номеров. Судя по всему, водитель влетел в остановку на очень высокой скорости, - сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург».

Остановку разнесло в радиусе нескольких метров. Фото: паблик "Типичный Екатеринбург"

Водитель бросил машину на месте ДТП и скрылся. В салоне машины осталась только мягкая игрушка.

- Проезжал мимо, подумал, что ночью ураган был, - говорит очевидец Стас Суров.

Пользователи соцсетей предполагают, что номера с машины водитель снял уже после того, как снес остановку. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбург уточнили, что никто из людей в результате ДТП не пострадал.