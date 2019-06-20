2019-06-20T16:45:51+03:00
Общество

На смену мессенджерам придут «унифицированные коммуникации»

Бизнес уже начинает внедрять новые технологии для общения
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Фото: сайт unsplash.comФото: сайт unsplash.com
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Знакомая многим ситуация, когда связь с людьми рассредоточена между разными приложениями в смартфоне или даже между разными устройствами, вероятно, скоро изменится. По крайней мере, бизнес-пользователи уже пытаются это сделать и исключить такое положение дел, когда сотруднику компании нужно взаимодействовать с начальником в одном мессенджере, с группой коллег общаться в другом, а с внешними партнерами по проекту — в третьем. Иначе, если к простой переписке добавить еще звонки по телефону и прижившиеся у предпринимателей совещания по видеосвязи, рабочие контакты превращаются в довольно сложное и почти не управляемое нагромождение программ, аккаунтов в соцсетях и мессенджерах и телефонных номеров.

Сейчас ведущие компании «унифицируют коммуникации». Существует даже специальный термин — «ю-си» (от англ. Unifed Communications — UC). Все связи собираются воедино, и сотрудники окружаются облаком каналов общения, чтобы, не задумываясь, кто из коллег в каком приложении доступен, использовать наиболее подходящие и удобные в конкретный момент способы связи и при необходимости переключаться между ними.

В мировом масштабе UC-системы могут стать самым динамично развивающимся сегментом рынка корпоративной связи. Причем интерес к ним проявляют не только большие корпорации, но и компании малого бизнеса. В России такие сервисы тоже набирают популярность. Облачный провайдер «Манго Телеком» представил UC-решение в этом июне и рассчитывает, что до конца года владельцами такого инструментария на его платформе Mango Office будут от 12 до 15% клиентов оператора. Всего «Манго Телеком» обслуживает более 50 тысяч компаний.Создается общая коммуникационная среда, в нее включается голосовая и видеосвязь, конференции, мгновенные сообщения, трансфер файлов, системы контроля присутствия и другие элементы. Если в переписке обсуждение какого-то проекта зашло в тупик, то нажатием одной кнопки участников дискуссии можно вызвать к живому разговору, затем отправить в общий чат итоговый документ и спокойно поехать на внешнее совещание, продолжая работу с мобильного из машины. Переписка и данные синхронизируются между всеми устройствами, и мобильный сотрудник не выключается из работы, даже когда находится не на рабочем месте. Звонки с рабочего телефона, кстати, тоже во время отсутствия автоматически перенаправляются в смартфон, поэтому для важных клиентов менеджер «всегда в офисе».

СПРАВКА КП

Уже известно, что глава Facebook Марк Цукерберг планирует объединить сервисы Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Все они продолжат работать и в самостоятельном виде, но у пользователей появится возможность из одной системы общаться с собеседником, который находится в другой.Если не принимать во внимание деловые цели, то унифицированные коммуникации — это просто удобно. С большой вероятностью они со временем начнут мигрировать и в «гражданские» решения.По оценке руководителя службы маркетинга «Манго Телеком» Андрея Козловского, основные потребители унифицированных коммуникаций — это бизнесы, зависимые от оперативности действий, быстроты принятия и имплементации управленческих решений. Иными словами, предприятия, где от скорости реакции на запрос клиента или на какую-либо ситуацию, зависит многое.

В 2018 году совокупная выручка производителей решений для унифицированных коммуникаций составила 62 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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