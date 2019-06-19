2019-06-20T12:57:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки благонадежности сотрудников и контрагентов в Интернет-банк для бизнеса

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» стал доступен сервис UNIRATE24, который позволяет проверить благонадежность контрагентов, сотрудников, соискателей на основе анализа их кредитной истории.

С помощью нового сервиса, разработанного для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно сделать прогноз благонадежности сотрудника – нанимаемого или уже работающего на управляющей или материально-ответственной должности. Также сервис позволяет проанализировать платежную дисциплину контрагентов, которые работают на условиях аванса или отсрочке платежа. В результате проверки предприниматели могут значительно снизить управленческие риски.

- Кредитный отчет сотрудника (соискателя) позволяет установить уровень кредитной нагрузки и выявить наличие у него банковских долгов.

- Кредитный отчет контрагента (партнера) строится на основе данных кредитной истории юридического лица и позволяет провести оценку платежной дисциплины.

Клиентам доступны три тарифных плана на выбор, в зависимости от количества проверок: «Оптимальный М» (до 90 проверок в год), «Бизнес L» (до 205 проверок в год) и «Премиум XL» (свыше 480 проверок в год).

Подробнее о сервисе - здесь.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям в настоящее время уже доступны следующие нефинансовые сервисы: сравнительный анализ бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, сервис «Проверка контрагентов», Интернет-бухгалтерия «Мое дело» и сервис учета финансов и аналитики SEENECO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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