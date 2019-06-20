2019-06-20T11:49:12+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь продолжает оснащать агрегаты системами защиты от производственных рисков

Система машинного ограждения включает два уровня защиты
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Машинное ограждение. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиМашинное ограждение. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к четвертому этапу внедрения автоматизированной системы управления доступом к термическим агрегатам в цехе холодной прокатки.

Цель передовой технологии – защита работников от производственных рисков. Система машинного ограждения включает два уровня защиты. На первом уровне при несанкционированном доступе сотрудника в опасную зону сработает предупредительная световая и звуковая сигнализация. Если действия продолжатся, и возникнет реальная угроза травмирования, сработает второй уровень защиты и блокировочное оборудование принудительно остановит производственную линию.

Первую и вторую очереди машинного ограждения запу

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

стили на одной из двух линий агрегатов обезуглероживающего отжига (АОО). На третьем этапе проекта систему усовершенствовали, дополнили световыми барьерами с более чувствительными датчиками и установили в головной части второй линии АОО. Внедрение защитной технологии в хвостовой части агрегатов пройдет в рамках четвертого этапа работ. В настоящее время идет поставка оборудования. Монтаж машинного ограждения начнется в конце июня.

Передовую технологию минимизации производственных рисков ВИЗ-Сталь применяет с 2015 года. Общий объем инвестиций в проект составил около 36 млн рублей. До 2023 года автоматизированную систему управления доступом компания планирует поэтапно внедрить на всех линиях термических агрегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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