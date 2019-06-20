ЕВРАЗ поддерживает молодежные виды спорта в Нижнем Тагиле

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле построили новый скейт-парк и обновили городской яхт-клуб водно-спортивной базы «Спартак».

Для яхт-клуба закуплены материалы для реставрации яхт, новые паруса, обновлен пирс, утеплён и оборудован учебный класс для занятий в холодное время года. Проект «Возрождение парусного спорта в Нижнем Тагиле» победил в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

- Парусный спорт в Нижнем Тагиле зародился 61 год назад благодаря бывшему инженеру НТМК Виктору Шарову. Сейчас в секции занимается более 60 человек, среди них много металлургов и их детей. У ребят горят глаза, они занимаются необычным видом спорта. ЕВРАЗ продолжит поддерживать инициативы яхтсменов, — резюмировала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

В Нижнем Тагиле построен скейт-парк при поддержке ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба компании

Скейт-парк появился по инициативе депутата Нижнетагильской Думы, заместителя начальника технического управления ЕВРАЗ НТМК Константина Шведова. Площадка приспособлена для тренировки трюков на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Здесь установлены разгонные, радиусные и стандартные горки, пирамида с перилами и бортиком, мини-рампа, наклонная стенка, мэнуал пэд для тренировки баланса при езде на одном колесе. Площадку под строительство подготовила администрация города.

- Площадка построена в одном из самых оживленных мест Гальяно-горбуновского массива. Здесь находится много школ и городской парк. Теперь ребята смогут не просто гулять, но и заниматься спортом, - отметил Константин Шведов.

На реализацию проектов компания направила более 3,5 миллиона рублей.

Первые соревнования в скейт-парке. Фото: пресс-служба компании

ЕВРАЗ много лет поддерживает развитие спорта в Нижнем Тагиле и Качканаре. На строительство новых объектов, поддержку спортивных секций и клубов двух городов, а также на проведение областных, региональных и международных турниров, городских соревнований компания за два последних года направила около 700 миллионов рублей. Компания также является генеральным спонсором женской волейбольной команды «Уралочка - НТМК», качканарского футбольного клуба «Горняк ЕВРАЗ» соревнований российского и международного уровня.