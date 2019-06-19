2019-06-19T17:49:20+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся военный склад с дымовыми шашками

Местные жители испугались, услышав сильные хлопки
Олег Галимов
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Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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В городе-спутнике ЕкатеринбургаРевде загорелся военный склад. По предварительной информации, площадь пожара составила 500 квадратных метров, но прибывшие на место ЧП пожарные расчеты оперативно справились с пламенем.

В Центральном военном округе отметили, что никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

В Свердловской области загорелись склады воинской части под Ревдой.

- В отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части в Свердловской области произошло задымление кровли, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО. - В результате задымления никто не пострадал. Боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет. К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Участок задымления локализован. Идет проливка помещения.

Пожар виден за несколько километров. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Пожар виден за несколько километров. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Местные жители пишут в социальных сетях, что сильно испугались, когда услышали хлопки. По словам очевидцев, на складе находились ящики с дымовыми шашками, которые использовали в ходе учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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