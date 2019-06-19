10 причин поступить на программу «Будущее Белой металлургии»

Приемная комиссия образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» стартовала 1 июня. За две недели мы уже приняли более полусотни заявлений от абитуриентов. Выпускники школ приезжают к нам из разных городов и даже стран! Каждый из них получает 100% гарантию трудоустройства и возможность целевого обучения. Что еще так привлекает абитуриентов? О других преимуществах программы «Будущее Белой металлургии» расскажем далее.

Практико-ориентированное обучение

Мы нацелены на практику, и это всегда привлекает студентов. Большинство занятий проходят в экспериментальном цехе и лабораторных комплексах. Программа основана на немецкой дуальной системе: 60% практики, 40% теории. Благодаря полному погружению в специфику производства сразу после обучения выпускник может полноценно работать на современном металлургическом оборудовании.

Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

Гарантия трудоустройства

Искать работу самому не придется. Трудоустройством выпускника займемся мы, студенту останется лишь сделать выбор из предложенного списка вакансий. По желанию, он может даже трудоустроиться на другие предприятия Группы, например, на Челябинский трубопрокатный завод.

Карьерный рост и высокие зарплаты

Наш студент владеет 3-4 профессиями в рамках одной специальности. Это гарантирует конкурентоспособную заработную плату. А упорство и стремление расти позволяют молодому человеку уже к 30 годам занять позицию начальника цеха. Например, сегодня позицию исполняющего обязанности главного инженера ПНТЗ занимает 24-летний выпускник программы «Будущее Белой металлургии» Александр Литвиненко.

Вступительных экзаменов – нет, общежитие – даем!

Зачисление проходит без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата. А иногородним студентам мы предоставляем место в общежитии Первоуральского металлургического колледжа (ПМК).

Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

Только перспективные профессиональные направления

Мы ведем набор только по тем специальностям, которые востребованы на предприятиях Группы ЧТПЗ.

В 2019/2020 году мы принимаем заявления на обучение по специальностям:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»;

- «Технология машиностроения»;

- «Обработка металлов давлением»;

- «Машинист крана металлургического производства».

По окончании обучения выпускники получают дипломы о среднем профессиональном образовании государственного образца.

Возможность получить высшее образование

Уже работая на предприятии, студент также может бесплатно получить высшее образование на базовой кафедре УрФУ им. Б.Н. Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства» в Образовательном центре Группы ЧТПЗ.

Обучение проходит без отрыва от производства по сквозным интегрированным программам непрерывного образования «колледж — вуз».

Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

Служба в подшефной воинской части рядом с домом

Группа ЧТПЗ обеспечивает каждого выпускника возможностью пройти срочную службу в воинской части недалеко от дома. Одна из них находится в поселке «Горный Щит» Свердловской области.

В воинской части выпускники также осваивают дополнительные навыки: проходят усиленную спортивную подготовку, изучают информатику, осваивают специальности воздушных диспетчеров, связистов, водителей.

Система целевого обучения для лучших студентов

С 2019/2020 учебного года мы поэтапно внедряем систему целевого обучения. Теперь наиболее успешные студенты со 2 курса могут заключить целевой договор с ПНТЗ с условием дальнейшего трехлетнего трудоустройства на передовых производствах компании.

Такой формат обучения смогут выбрать более половины студентов. Отбор происходит по специальной рейтинговой системе. Оцениваются нескольких показателей: посещаемость, успеваемость, результаты зачетов и экзаменов, итоги тестирования, дисциплина. Мы отбираем лучших студентов и поощряем их материально.

Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

Дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования для «целевиков»

Мы предоставляем студентам-«целевикам» дополнительные социальные льготы и материальную поддержку:

- ежедневные дотации на питание;

- повышенная стипендия: студентам без академических задолженностей в размере 3 000 рублей, «хорошистам» и «отличникам» – 4 000 и 5 000 рублей соответственно;

- индивидуальное производственное наставничество.

Активная студенческая жизнь

Мы понимаем важность многостороннего развития личности, поэтому обеспечиваем студентам насыщенную внеучебную деятельность:

- бесплатные кружки творчества;

- тренажерный зал и спортивные секции;

- регулярные творческие встречи с известными личностями. Например, недавно гостями ПНТЗ стали телеведущий Николай Дроздов, публицист Анатолий Вассерман, шахматист Анатолий Карпов и писатель Алексей Иванов.

Куда подавать документы?

Если ты выпускник 9-11 классов, мы ждем тебя! Набор на программу уже начался и продлится до 15 августа.

Комиссия работает в Образовательном центре Группы ЧТПЗ по адресу: Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00. Тел. приемной комиссии +7 /3439/ 27 48 11 Почта: mail@bbmprof.ru.

Перечень необходимых документов и подробную информацию можно найти на сайте образовательного проекта «Будущее Белой металлургии»: http://www.bbmprof.ru/